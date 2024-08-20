Ущерб автовладельцев из-за града в Астане может превысить 4,5 млрд тенге - страховщики

Количество пострадавших транспортных средств из-за града возросло с 5 до 8 тысяч

Фото: СК Евразия

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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Совокупный имущественный ущерб владельцев автомобильного транспорта после сильнейшего града, прошедшего в Астане 8 августа, может превысить 4,5 млрд тенге, подсчитали специалисты страховой компании "Евразия".





Количество пострадавших транспортных средств из-за града возросло с 5 до 8 тысяч. При этом добровольным автострахованием КАСКО, покрывающим ущерб в том числе в результате града, охвачено не более 10%, или 800 автомобилей, из общего количества пострадавших", - сообщили в компании.





СК Евразия





По ее данным, количество обращений застрахованных по договорам КАСКО резко возросло в начале прошлой недели.





Многие владельцы авто, приобретенных в кредит, даже не знали о том, что их страховка покрывает ущерб, полученный в результате града", - прокомментировали в пресс-службе СК "Евразия" возросшее количество обращений.





СК Евразия





Там уточнили, что за 10 дней к ним обратились свыше 160 автовладельцев, в том числе юридические лица.





Средний размер ущерба застрахованным автомобилям, по которым произведена оценка, составляет около 1 млн тенге. Кроме того, от владельцев полисов обязательного автострахования ОГПО ВТС поступило свыше четырех сотен звонков в колл-центр компании за консультациями и разъяснениями по вопросам урегулирования ущерба", - рассказали в СК.





СК Евразия





В компании пояснили, что в рамках договоров КАСКО страхуются в основном новые автомобили, приобретенные в кредит и состоящие на гарантии в автосалонах. Стоимость запчастей и ремонта у таких автомобилей значительно выше, чем у среднестатистического казахстанского автомобиля. 68% автопарка страны, по данным Бюро национальной статистики РК, старше 10 лет.





СК Евразия





В компании также напомнили, что град не является страховым случаем по договорам обязательного автострахования ОГПО ВТС.





Водителям, не имеющим полис добровольного автострахования КАСКО, придется восстанавливать транспортные средства за собственный счет", - предупредили страховщики.