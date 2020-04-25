Ушел из жизни один из основателей группы "Дос-Мукасан" Камит Санбаев

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Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Ушел из жизни музыкант, артист, певец, один из основателей группы "Дос-Мукасан" Камит Санбаев, передает Kazakhstan Today.

Ушел из жизни светлой души человек, один из основателей ансамбля Камит Санбаев. Скорбим! Потеря невосполнимая! Про таких широких душой людей говорят: "Как много нашего ушло с тобой! Как много твоего осталось с нами!" Мы будем помнить Камита и будем молиться за него! Иманды болсын", - написали участники группы на своей странице в Инстаграм .

Дос-Мукасан - вокально-инструментальный ансамбль, созданный студентами Казахского политехнического института в 1967 году в Алма-Ате. Основателями ансамбля и его первыми исполнителями были Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Хамит Санбаев, Александр Литвинов. Название ансамбля происходило от сокращения имён участников: "Дос" - лидер ансамбля Досым Сулеев, "Му" - Мурат Кусаинов, "Ка" - Камит Санбаев, "Сан" - Саня (Александр) Литвинов. Позже к ансамблю присоединились Дарига Турсунова, Шарип Омаров, Бакыт Джумадилов, Шомотов Акнай, Аскар Джанкушуков, Нуртас Кусаинов и Курманай Омарова.

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