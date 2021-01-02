Алматы. 1 января. Kazakhstan Today - Ушел из жизни один из основателей казахстанского движения каратэ Жасталап Санауов, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, 2020 год, уходя в прошлое, забрал с собой в последние минуты нашего старшего товарища, друга, выдающегося казахстанского спортсмена Жасталапа Санауова. Вчера не мог долго поверить в эту страшную весть, все перезванивал нашим знакомым, переспрашивал, надеясь, что, может, кто-то ошибся. Но, к сожалению, никто не ошибся, его больше нет с нами. Жасталап Санауов был одним из основателей казахстанского движения каратэ. Много лет он руководил Федерацией каратэ-до Казахстана, издавал казахстанскую версию всемирно известного журнала о каратэ "Jk Fan". Благодаря ему, в Казахстане проводились престижные международные турниры. Его уважали в международном сообществе каратэ", - написал в Facebook помощник Касым-Жомарта Токаева по политическим вопросам Ерлан Карин.

Он был первым и единственным представителем из стран СНГ, избранным в состав Исполкома Всемирной федерации каратэ-до.

Несколько лет назад, каратэ было включено в программу Олимпийских игр в Токио. Он ждал этого события, мечтал, что казахстанский каратист завоюет олимпийское золото. Поэтому каждый раз увлеченно рассказывал о подающих надеждах молодых спортсменах. И когда Олимпийские игры перенесли на 2021 год, он был несколько расстроен, но все равно радовался, что это событие все равно настанет. Обидно, что он не увидит всего этого. Очень обидно, что уходят такие деятельные, позитивные, добрые, отзывчивые люди, которые могли бы еще много созидать, творить. Месяц назад мы хотели выдвинуть его от федерации на государственную награду. Жасталап поблагодарил и отказался, но попросил отметить тренеров с региона, сказав, что чемпионов готовят они. Вот так он поддерживал всех", - отметил Карин.

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