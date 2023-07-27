Ушел из жизни писатель Милан Кундера

Его авторству принадлежат такие романы, как "Шутка", "Вальс на прощание", "Бессмертие", "Неспешность" и другие

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Париж. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Чешский писатель Милан Кундера, автор романа "Невыносимая легкость бытия", ушел из жизни в возрасте 94 лет.





Его авторству также принадлежат такие романы как "Шутка", "Вальс на прощание", "Бессмертие", "Неспешность", "Подлинность", "Торжество незначительности" и другие", - сообщает rbc.ru со ссылкой на CT24.





Кундера родился в Брно в Чехословакии 1 апреля 1929 года, будучи подростком, вступил в Коммунистическую партию. Поступил на факультет искусств Карлова университета в Праге, а позднее перевелся на кинематографический факультет Академии исполнительских искусств.





Однако в 1950-м году Кундере пришлось прервать учебу, поскольку его исключили из партии за "антипартийную деятельность". Два года спустя Кундера смог окончить университет, а в 1956 году был восстановлен в партии и оставался ее членом до 1970 года.





После ввода советских войск в Чехословакию Кундера принимал участие в протестах и демонстрациях, после чего ему запретили преподавать и изъяли все его книги. В 1975 году писателю разрешили эмигрировать во Францию, чтобы преподавать в Реннском университете.



