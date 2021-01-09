Ушла из жизни ветеран казахстанской онкологической службы

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - Казахстанская онкологическая служба понесла невосполнимую утрату. Ушла из жизни наш ветеран, профессор Азат Ильясовна Шибанова, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook КазНИИ онкологии и радиологии.

Азат Ильясовна Шибанова родилась в 1933 году в селе Карабулак, Кегенского района Алматинской области. В 1957 году окончила Алма-Атинский Государственный медицинский институт, факультет лечебное дело. В 1957-1960 годы являлась аспиранткой при кафедре анатомии Казахского Государственного медицинского института. С самого основания, с 1960 года работала в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии МЗ РК.

В 1967 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "К вопросам морфогенеза артериального протока", в 1981 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук в Российском онкологическом научном центре РАМН на тему "Цитологический метод в диагностике и оценке эффективности лечения предрака и рака пищевода".

Азат Ильясовна создала и развила клиническую цитологию в РК.

С 1972 по 2005 годы являлась главным внештатным цитологом Министерства здравоохранения Казахстана. Она обосновала и подготовила приказ МЗРК №509 1993 года по новой специальности "клиническая цитология" со всеми нормативами и штатными характеристиками, которыми руководствуются до настоящего времени, создала систему цитологической службы по РК. Создала и развила клиническую цитологию в Республике Казахстан. Проводила лицензионные курсы по "клинической цитологии" на базе лаборатории института. Ею подготовлены свыше 150 высококвалифицированных специалистов по данному профилю, под руководством Азат Шибановой защищено 18 кандидатских диссертации.

Опубликованы свыше 200 публикаций в том числе руководство "Атлас цитологическая диагностика заболевании пищевода, желудка, кишки" (издательство Москва-Репроцентр, 2011 год), 32 методических рекомендаций, имеет 7 авторских изобретений.

Шибанова Азат Ильясовна являлась членом международной Ассоциации цитологов, международным экспертом по клинической цитологии, а также региональным редактором Международного журнала "Acta Cytologica". В 2006 году Американским биографическим институтом признана человеком года. Постоянно принимала участие в международных конгрессах.

Имеет государственную награду - орден "Знак Почета" (1981 год). За достижения в медицине награждена серебряной медалью Кембриджского Университета (Великобритания), медалью имени аль-Фараби I степени, медалью "За трудовую доблесть", нагрудным значком "Отличник здравоохранения РК". В 2019 году награждена орденом "Курмет".

Почти всю свою жизнь Азат Ильясовна посвятила Казахскому НИИ онкологии и радиологии и развитию онкослужбы, проработав в институте 54 года.

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