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Установка сертификатов безопасности не даст третьим лицам доступ к персональным данным - Жумагалиев

23.07.2019, 13:50 5617
Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев разъяснил необходимость установки на мобильные устройства сертификатов безопасности, передает Kazakhstan Today.
 

Как вы думаете, детям полезно видеть в Интернете какого-то рода материалы, которые касаются экстремистского, террористического характера, порнографию, в конце концов? Вот сертификат безопасности как раз позволяет вам все эти вопросы решить. Вы прекрасно знаете о том, что это на добровольной основе", - сказал министр. 

 
Среди плюсов установки он назвал решение проблем с информационной безопасностью при заражении мобильных устройств компьютерными вирусами.
 
Он также заверил, что установка сертификатов безопасности не дает третьим лицам возможности завладеть персональными данными.
 

В отношении передачи данных третьим лицам все определено законом. Конституция и статья 12 сегодня определяют, что в отношении личных данных какие-либо действия не могут осуществляться третьими лицами по отношению к какому-то другому лицу. Второе, действует закон об оперативно-розыскной деятельности, который определяет и регулирует все подобного рода мероприятия... Это же, в конце концов, уголовно наказуемо, поэтому в рамках законодательства это и будет осуществляться", - сказал Аскар Жумагалиев.

 
По слова министра, он сам пока не установил сертификат безопасности - не получил SMS-рассылку об этом от оператора связи, но обязательно сделает это.
 
 

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