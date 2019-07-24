Установка сертификатов безопасности не даст третьим лицам доступ к персональным данным - Жумагалиев

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев разъяснил необходимость установки на мобильные устройства сертификатов безопасности, передает Kazakhstan Today.

Как вы думаете, детям полезно видеть в Интернете какого-то рода материалы, которые касаются экстремистского, террористического характера, порнографию, в конце концов? Вот сертификат безопасности как раз позволяет вам все эти вопросы решить. Вы прекрасно знаете о том, что это на добровольной основе", - сказал министр.

Среди плюсов установки он назвал решение проблем с информационной безопасностью при заражении мобильных устройств компьютерными вирусами.

Он также заверил, что установка сертификатов безопасности не дает третьим лицам возможности завладеть персональными данными.

В отношении передачи данных третьим лицам все определено законом. Конституция и статья 12 сегодня определяют, что в отношении личных данных какие-либо действия не могут осуществляться третьими лицами по отношению к какому-то другому лицу. Второе, действует закон об оперативно-розыскной деятельности, который определяет и регулирует все подобного рода мероприятия... Это же, в конце концов, уголовно наказуемо, поэтому в рамках законодательства это и будет осуществляться", - сказал Аскар Жумагалиев.

По слова министра, он сам пока не установил сертификат безопасности - не получил SMS-рассылку об этом от оператора связи, но обязательно сделает это.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства