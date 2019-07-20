В Министерстве цифрового развития прокомментировали необходимость установки сертификатов безопасности

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Он сообщил, что операторы обязаны предоставлять такую возможность населению - устанавливать сертификат технической безопасности на устройства. Данная норма была включена в закон о связи в 2015 году. Это позволит населению обеспечить безопасность своих персональных данных, не посещать фишинговые сайты.
"Сегодня это требование добровольное. Операторы вам предоставляют такую возможность. По желанию можете устанавливать или не устанавливать", - сказал вице-министр.
Напомним, многим гражданам пришли сообщения с просьбой произвести установку сертификата.
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