КОКШЕТАУ. 16 АПРЕЛЯ - Установлен подозреваемый в стрельбе по машине скорой помощи в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Бурабайского районного отдела полиции был установлен 17-летний предполагаемый злоумышленник и двое свидетелей. Все студенты одного из колледжей города Щучинска", - сообщили в департаменте полиции региона.

Молодые люди рассказали, что 11 апреля, около 22.00, они во дворе многоэтажного дома стреляли по металлическим бутылкам из пневматического пистолета. Один из них случайно попал в проезжавший в это время автомобиль скорой помощи. Намеренного умысла стрельбы по проезжающему автотранспорту они не имели, отметили в полиции.

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