Увеличивается число иностранных туристов, посетивших Кольсайские озера

Талдыкорган. 30 июля. Kazakhstan Today - Чарующая красота и спокойствие вдали от городского шума обеспечены туристам, решившим посетить Жемчужину Северного Тянь-Шаня - Кольсайские озера, расположенные на территории Кегенского района Алматинской области, в 280 километрах от города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Благодаря информационному туру, организованному Алматинским областным центром туризма и информационных услуг, представители СМИ и представители туристических операторов на несколько дней стали туристами и увидели красивейшие озера Кольсай-1, Кольсай-2 и Кайынды, узнали где можно остановиться, какова стоимость тура и что ожидает путешественников.

Подробно об увлекательном туре журналистам рассказал представитель туристической фирмы "Qazaq Travel", Жандос Нуриев.

Турпоход Алматы - Саты стартует по пятницам в 21.00 и финиширует выездом обратно в 16.00 воскресного дня. На автобусе нужно будет ехать 4-5 часов. Стоимость проезда 15 тысяч тенге. Сюда включен транспорт, проживание, питание 4 раза, услуги гида, фотографа, такси до озера Кайынды и экологические сборы, который уплачивается за вход на территорию национального парка", - сказал он.

Напомним, Кольсайские озера находятся на территории Национального парка "Колсай колдері", поэтому въезд платный (200 тенге с легковой машины и 753 тенге с человека).

Первое озеро разместилось на высоте 1818 метров над уровнем моря, второе Кольсайское озеро - на высоте 2252 метра. Это - самое большое и самое красивое из трех озер.

Затем Верхний Кольсай - самое высокогорное и самое маленькое озеро, высота 2850 метров над уровнем моря. А в 11 километрах к востоку, у села Саты, находится живописное озеро Кайынды. Погода здесь прохладная. Наиболее благоприятное время для посещения - июль месяц. Отметим, что подниматься к водоемам можно, устроив конные прогулки или пешком.

В большинстве, туристические фирмы размещают отдыхающих в гостевых домах в селе Саты, расположенном в 15 километрах от Кольсайских озер. Здесь вас ждет трехразовое питание и проживание за 4500 тенге в сутки. Если вы не успели забронировать домик заранее, то, скорее всего, найдете где переночевать самостоятельно, так как в Саты почти каждый житель сдает комнаты в аренду приезжим туристам.

Кроме этого, для любителей комфорта найдутся места отдыха, соответствующие современным требованиям. Одно из таких - гостиничный комплекс "Таушелек".

У нас имеется гостиница и 3 домика с удобствами на 21 человека. В гостинице 10 двухместных номеров с отдельным душем и уборной комнатой. Остановиться в домике или гостинице в будни стоит 8 тысяч, а в выходные в гостинице 10 тысяч в сутки, в домике цены остаются без изменений. В стоимость также входит трехразовое питание", - сказал, хозяин комплекса, Малик Жетыбаев.

Следует отметить, что для того, чтобы ваш отдых прошел благоприятно важно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, так как при въезде в зону отдыха пограничные сотрудники проверяют документы всех туристов.

При отсутствии у гражданина удостоверения, налагается штраф в размере 5 МРП.

Алматинская область - регион с большим туристическим потенциалом. Из года в год заметно развивается сфера внутреннего туризма.

По словам директора Национального парка "Колсай колдері", Амиржана Малыбекова, число посетителей Кольсайских озер резко возросло. В прошлом году приезжало более 41 тыс. туристов. Ожидается, что в этом году их число увеличится вдвое.

К тому же среди туристов, кроме казахстанцев, приезжают гости из США, Италии, Германии, России.

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