В 10 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Штормовое предупреждение объявили на понедельник в 10 областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане днем 12 июля гроза, град, ветер юго-западный, порывы 15-18 метров в секунду.

В Акмолинской области в понедельник ожидается днем дождь, на западе области сильный дождь. Местами ожидается гроза. Днем местами град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем местами порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 12 июля утром и днем ожидаются гроза, град.

Днем 12 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Атырауской области ночью в понедельник местами ожидаются гроза. Днем ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, до +36 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 12 июля сохраняется сильная жара, +35 градусов.

12 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 12 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 метров в секунду. В Семее 12 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, порывы 15-18 метров в секунду.

В Костанайской области в понедельник местами ожидаются гроза, град, туман. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 12 июля ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

12-13 июля в Карагандинской области местами ожидается гроза. Ночью местами туман. Днем 12, сутки 13 июля ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Алматинской области в понедельник в Заилийском и Жетысуском Алатау местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

12 июля в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области в понедельник днем местами ожидается гроза. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 12 июля в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, днем шквал. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске 12 июля ожидается гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

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