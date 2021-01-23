В 2020 году казахстанцев оштрафовали на 54,8 млрд тенге

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - В комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК сообщили о количестве административных правонарушений, совершенных казахстанцами в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

Согласно сведениям Централизованного банка данных комитета по правовой статистике и специальным учетам, в 2020 году зарегистрировано порядка 7 млн административных правонарушений. По стране на 5,5 млн правонарушителей наложено взысканий в виде штрафов на сумму 80 млрд 499 млн тенге, из которых взыскано 54 млрд 886 млн тенге. Причем большая часть (3,4 млн) штрафов оплачена с 50%-й скидкой в течение первых 7 суток на сумму 30,2 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.

Показатель взыскиваемости административных штрафов за истекший год составил 68%.

Отмечается, что больше всего штрафов наложено в Алматы, где выявлено 1,6 млн правонарушений на сумму 16,4 млрд тенге, из которой уплачены 10,6 млрд тенге.

На втором месте Нур-Султан, где на 1 млн правонарушителей наложено штрафов на сумму 13,5 млрд тенге и взыскано 9 млрд тенге.

Меньше всего (73 тыс.) штрафов наложено в Северо-Казахстанской области - на сумму 1,4 млрд тенге, из которой взыскано 891 млн тенге.

Среди госорганов самое большое количество правонарушений выявлено органами внутренних дел, на которые приходится более 90% от всех административных производств.

Всего органами внутренних дел привлечено к ответственности 5,3 млн правонарушителей на сумму порядка 52 млрд тенге, из которых в бюджет страны уже поступило 35,2 млрд тенге.

Основную часть штрафов составили правонарушения, зафиксированные камерами фото- и видеофиксации, за которые вынесено свыше 3 млн предписаний на сумму 26,8 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.

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