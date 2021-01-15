В 2020 году предотвращено 594 млн сетевых атак на электронные ресурсы госорганов

Благодаря Единому шлюзу доступа в Интернет (ЕШДИ) при подключении к Интернету существенно снизятся риски несанкционированного доступа и вредоносного воздействия на электронные информационные ресурсы ГО.
В этой связи Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан уведомляет государственные органы, органы местного самоуправления, государственные юридические лица, субъекты квазигосударственного сектора, а также собственников и владельцев критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры о необходимости подключения к Интернету через ЕШДИ в целях обеспечения безопасности.
Для подключения к ЕШДИ необходимо обратиться к оператору связи, предоставляющему услуги доступа к Интернету. Проверить, подключен ли компьютер к ЕШДИ можно онлайн с помощью сервиса https://support.sts.kz/checkip или через телеграм-бот @usiag_bot. Данные, предоставляемые этими сервисами актуальны на момент проверки", - разъяснили в пресс-службе МЦРИАП.
В ведомстве отметили, что за нарушение вышеуказанного требования законодательства предусматривается административное взыскание в виде штрафа.
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