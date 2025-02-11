В 2024 году казахстанцев оштрафовали на рекордные 304 миллиарда тенге
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году казахстанцев оштрафовали на рекордные 304,3 млрд тенге, что на 63,9% больше, чем в 2023 году.
Сумма штрафов за административные правонарушения в прошлом году росла куда быстрее, чем их количество. За 12 месяцев общая сумма наложенных на нарушителей денежных взысканий составила 304,3 млрд тенге - на 63,9% больше, чем за 2023-й. В сравнении с показателями 2019 года наблюдался рост в 4,2 раза", - сообщает finprom.kz
Кроме того, отмечают аналитики, сумма наложенных штрафов была рекордной за последние годы.
Большую часть административных штрафов правоохранители выписали в прошлом году за нарушения на дорогах. Из 12,7 млн административных дел, завершившихся наложением штрафа, 11,6 млн пришлось именно на эту категорию. Наиболее частыми были случаи превышения скорости и несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой", - проинформировали они.
При этом, сообщается, что сумма штрафов за правонарушения в секторе составила 45,8% от общей суммы материальных взысканий: 139,5 млрд тенге.
Остальные 164,8 млрд тенге пришлись на административные штрафы по другим разделам статей КоАП РК. Среди них штрафы за экологические правонарушения составили 80,9 млрд тенге. Почти вся эта сумма пришлась на взыскания за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду. В сравнении с 2023 годом сумма штрафов по этой статье выросла в 72 раза: с 6,4 млрд до 78,9 млрд тенге. Именно эта категория сильно повлияла на рост общей суммы штрафов по РК.В число категорий самых "денежных" для бюджета правонарушений также вошли административные правонарушения в области налогообложения, правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность и правонарушения в области торговли и финансов", - заявили аналитики.
В региональном разрезе антилидерами по сумме наложенных административных штрафов за 2024 год стали Алматы и Мангистауская область: 60,1 млрд и 40,5 млрд тенге.
В среднем же по РК за 2024 год доля взысканных административных штрафов составила 62,6%. Показатель сильно разнится в отдельных регионах. Наибольшие значения на конец прошлого года были зафиксированы в Карагандинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях", - добавили аналитики.
Напомним, рекорд по штрафам побили в 2024 году казахстанские водители.