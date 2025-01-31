30.01.2025, 13:23 62191
Рекорд по штрафам побили в 2024 году казахстанские водители
Фото: turkistan_polisia
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские водители за прошлый год побили рекорд по штрафам за нарушение ПДД, За 12 месяцев нарушителям начислили взысканий на 139,46 млрд тенге, сообщает сайт kolesa.kz.
Это в 6,4 раза больше, чем за этот же период 10 лет назад, и на треть больше в сравнении с прошлым годом.
Всего в 2024 году казахстанским физическим и юридическим лицам было выписано штрафов на 304,3 млрд тенге. Как подсчитали в Генеральной прокуратуре РК, при этом около 40 % взысканий, или 139,46 млрд тенге, назначили за игнорирование ПДД водителями и пешеходами. На втором месте в прокурорском антирейтинге стоят нарушения в налоговой сфере. На третьем - в сфере общественного порядка и нравственности, такие как мелкое хулиганство, распитие алкоголя в неположенном месте, нарушение тишины и т.д", - сообщает источник.
Для сравнения: в 2023 году за нарушение правил дорожного движения казахстанцев оштрафовали на 88,7 млрд тенге, то есть рост составил 36%. А в 2014-м взысканий оформили на 21,672 млрд тенге - в 6,4 раза меньше, чем в 2024 году.
Размер штрафов за некоторые нарушения ПДД в стране за 10 лет тоже существенно изменился.
В ряде случаев сумма выросла в несколько раз. Но статистика у прокуроров тем не менее получилась удручающая", - отмечает сайт.
Напомним, депутат мажилиса парламента РК Асхат Аймагамбетов призвал государственные органы провести ревизию в системе штрафов.
Ранее сообщалось, как в 2025 году вырастут штрафы в Казахстане в связи со вступлением в силу поправок в Кодекс Республики Казахстан об административных нарушениях.
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31.01.2025, 12:13 1061
Минимальный порог для проверки мобильных переводов поднимут до миллиона тенге
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Минимальный порог для проверки мобильных переводов финансовыми органами планируют установить на уровне 12 МЗП или, 1 млн 20 тыс. тенге, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.
В ведомстве напомнили, что с 2022 года банки второго уровня определяют операции, имеющие признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, по следующим критериям: получение 1 (одним) физическим лицом в течение каждого из 3 (трех) последовательных календарных месяцев от 100 (ста) и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности. При этом совокупная сумма поступлений превышает 250 тыс. тенге.
Сведения по таким лицам БВУ обязаны предоставлять в органы государственных доходов для проведения налогового контроля.
По итогам проработки Министерством финансов совместно с Национальным банком и банками (второго уровня. - Прим. ред.) принято решение дополнить действующие критерии суммой входящих мобильных переводов свыше 12 МЗП (1 млн 20 тыс. тенге. - Прим. ред.) за три последовательных календарных месяца (для обязательной регистрации в качестве ИП годовой доход должен составить свыше 12 МЗП).
Соответствующий приказ министра финансов РК в настоящее время находится на рассмотрении Национального банка.
Напомним, с 1 января 2025 года в Казахстане размер минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане установлен на уровне 85 000 тенге, размер месячного расчетного показателя составляет 3932 тенге.
Напомним, из-за контроля мобильных переводов казахстанцы стали больше обналичивать деньги.
Депутаты потребовали пересмотреть параметры контроля мобильных переводов. В Минфине необходимость контроля за мобильными переводами объяснили тем, что большая часть предпринимателей не отражает свои денежные обороты. Позже в ведомстве обещали пересмотреть критерии контроля.
Позже в Нацбанке рассказали, установят ли порог контроля мобильных переводов в 255 тысяч тенге.
31.01.2025, 11:38 5496
Реконструкцию Кызылординского гидроузла завершили после пятилетнего простоя
Фото: Министерство водных ресурсов РК
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Кызылорда. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана завершило реконструкцию Кызылординского гидроузла после пятилетнего простоя, сообщает пресс-служба ведомства.
Для обеспечения качественной работы объекта отремонтированы поврежденные части гидравлического узла, а также устранены другие неполадки", - подчеркнули в пресс-службе.
Уточняется, что объект планировали сдать в эксплуатацию в 2022 году, однако из-за пандемии и финансовых сложностей строительные работы были приостановлены.
Гидроузел предназначен для полива около 120 тысяч га земель на левом и правом берегах реки Сырдарья и увлажнения около 2 млн га пустынной местности", - добавили в ведомстве.
Напомним, треть гидротехнических сооружений в РК - в неудовлетворительном состоянии.
31.01.2025, 11:06 7501
Паводки в Казахстане: свыше 1,2 тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска
Фото: МЧС РК
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодня в возможных зонах подтопления находятся 1223 населенных пункта, заявил на правительственном часе в сенате министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.
Он подчеркнул, что основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций возложены на центральные и местные исполнительные органы.
Также глава МЧС рассказал, что в регионах реализовали 1400 противопаводковых мероприятий. В их числе:
- возвели и укрепили 576 километров защитных дамб и валов;
- отремонтировали и построили 164 километра дренажных систем;
- установили и заменили 960 водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами;
- построили 658 километров каналов и арыков;
- на опасных участках 74 рек провели более трехсот километров дноуглубления и берегоукрепления;
- внутри населенных пунктов ведется строительство и ремонт ливневых и дренажных систем;
- определены безопасные полигоны для вывоза снега из населенных пунктов;
- в министерстве создали комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций, который будет контролировать подготовку к паводкам;
- открыли командный центр стратегического планирования и оперативного управления, который будет работать с новой системой прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn. Она дает прогноз расхода воды и уровня рек на долгосрочный и краткосрочный периоды.
Точность и достоверность результатов моделирования паводка будут зависеть от прогноза Казгидромета и предоставленных данных "Казводхоза" по сбросу воды с водохранилищ, а также от актуальных данных цифровой модели рельефа местности и батиметрии", - подчеркнул министр.
Он добавил, что в целях оперативной готовности к предстоящему паводковому периоду создана группировка сил и средств из служб гражданской защиты (МЧС, МВД, НГ, МИО) с общей численностью свыше 37 тысяч человек личного состава, более 13 тысяч единиц техники, 4096 водооткачивающих и 640 плавательных средств.
Дополнительно подготовлены резервные группы сил и средств территориальных подразделений Министерства. В целом спасатели готовы к реагированию на любые чрезвычайные ситуации и происшествия", - резюмировал министр.
В Казгидромете в свою очередь отметили, что к регионам с высоким риском подтопления относятся Карагандинская, Улытауская, Абайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области.
Ранее сообщалось, что Западно-Казахстанской области этой весной вновь угрожают паводки. Сейчас водохранилища страны освобождают для приема паводковых вод.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода. Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
31.01.2025, 09:38 11261
Начался прием заявок от безработных граждан на признание профквалификаций
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте Career Enbek начался прием заявок от безработных граждан на получение ваучеров для признания профессиональной квалификации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Данная инициатива направлена на содействие занятости, поддержку профессионального развития граждан и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Обработка заявок и консультационная поддержка на всех этапах будет проводиться центрами трудовой мобильности", - уточнили в министерстве.
Единоразовый ваучер позволит пройти процедуру признания профессиональной квалификации и подтвердить наличие у гражданина соответствующих навыков и опыта, что может помочь облегчить трудоустройство на работу.
Ваучеры будут принимать центры признания профессиональных квалификаций, что позволит безработным лицам пройти процедуру на бесплатной основе.
Чтобы получить ваучер, гражданину необходимо иметь официальный статус "безработный", зарегистрироваться на платформе Career Enbek и подать заявление онлайн через личный кабинет.
Заявки будут приниматься до 15 октября текущего года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане более 293 тыс. человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы в 2024 году.
30.01.2025, 20:18 50081
"Нацфонд - детям": сколько денег начислили в этом году
Фото: Нацбанк РК
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил о начислении в ЕНПФ очередных целевых требований для детей до 18 лет по программе "Нацфонд - детям".
В рамках программы "Нацфонд - детям" начислено по 129,38 доллара на счет каждого ребенка. Общие начисления всем участникам программы составили 888,8 млн долларов. На конец 2024 года общее количество участников программы составило 6 921 035 детей", - говорится в сообщении регулятора.
Напомним, впервые целевые требования по программе "Национальный фонд - детям" были начислены в 2024 году. Каждому ребенку распределено по 100,52 доллара. Эти требования представляют собой обязательства правительства РК перед детьми до 18 лет - гражданами страны.
Ежегодная сумма начислений напрямую зависит от объема валютных активов Нацфонда и его долгосрочного инвестиционного дохода. Они формируются ежегодно за счет половины долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда. При этом средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребенком 18 лет и приносить дополнительный доход.
Сколько средств могут начислить в 2025 году детям на счета из Национального фонда Казахстана, рассказал 5 декабря 2024 года на заседании сената председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
30.01.2025, 19:53 51256
Спецпосланник ЕС рассказал, попадут ли казахстанские компании в санкционный список
Сейчас идет работа над подготовкой 16-го пакета санкций
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Международный специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан, прибывший с визитом в Казахстан, во время брифинга в Астане высказался о казахстанских компаниях, попавших в санкционный список Евросоюза.
Дэвид О'Салливан сообщил, что сейчас идет работа над подготовкой 16-го пакета санкций. Не исключено, что казахстанские компании могут быть добавлены в список.
Но решение еще не принято. В этой связи хотелось бы особо и еще раз подчеркнуть, что в список добавляются только те компании, в отношении которых у нас есть неопровержимые доказательства того, что они вовлечены в деятельность по нарушению санкций", - цитирует Дэвида О'Салливана Zakon.kz.
Чиновник подчеркнул, что Евросоюз полностью уважает позицию Казахстана не присоединяться к санкциям ЕС, не настаивает на этом и не собирается портить законные торговые отношения между РФ и РК.
Казахстанские компании также были выявлены в ходе проверки. Они включены в список только из-за того, что были вовлечены в незаконную торговлю и содействовали российской военно-промышленной индустрии. Это сделано, чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных нами", - рассказал Дэвид О'Салливан.
Он добавил, что товары военного назначения составляют менее 1% от общего товарооборота и не имеют большого значения с экономической точки зрения.
30.01.2025, 18:05 53601
Токаев направил телеграмму соболезнования Трампу в связи с авиакатастрофой в США
Президент с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах
Фото: Акорда
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с авиакатастрофой вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате авиакатастрофы", - говорится в сообщении.
Также глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования президенту США Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.
Напомним, в Соединенных Штатов Америки военный вертолет врезался в пассажирский самолет. Оба судна в результате аварии упали в реку Потомак. По последним данным, из реки извлекли по меньшей мере 19 тел, передает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон. В ДСКЦ МИД РФ заявили, что, по информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет.
30.01.2025, 17:40 54871
Асет Нусупов назначен вице-министром торговли и интеграции
Фото: primeminister.kz
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Асет Нусупов назначен на должность вице-министра торговли и интеграции, сообщает пресс-служба правительства.
Асет Нусупов родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Иллинойский институт технологий.
Трудовую деятельность начал в 2004 году менеджером АО "Национальный инновационный фонд Алматы". Работал проектным менеджером АО "Инвестиционный фонд Казахстан", консультантом представительства Всемирного банка в Центральной Азии, консультантом представительства Азиатского банка развития в Республике Казахстан, заместителем директора ЧУ "Центр исследования мировой экономики". С 2023 года по настоящее время занимает должность заместителя заведующего отделом актуальных вопросов безопасности Совета безопасности Республики Казахстан.
Ранее Нурпеисов был освобожден от должности вице-министра по ЧС.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?