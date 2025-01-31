Рекорд по штрафам побили в 2024 году казахстанские водители

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские водители за прошлый год побили рекорд по штрафам за нарушение ПДД, За 12 месяцев нарушителям начислили взысканий на 139,46 млрд тенге, сообщает сайт - Казахстанские водители за прошлый год побили рекорд по штрафам за нарушение ПДД, За 12 месяцев нарушителям начислили взысканий на 139,46 млрд тенге, сообщает сайт kolesa.kz





Это в 6,4 раза больше, чем за этот же период 10 лет назад, и на треть больше в сравнении с прошлым годом.





Всего в 2024 году казахстанским физическим и юридическим лицам было выписано штрафов на 304,3 млрд тенге. Как подсчитали в Генеральной прокуратуре РК, при этом около 40 % взысканий, или 139,46 млрд тенге, назначили за игнорирование ПДД водителями и пешеходами. На втором месте в прокурорском антирейтинге стоят нарушения в налоговой сфере. На третьем - в сфере общественного порядка и нравственности, такие как мелкое хулиганство, распитие алкоголя в неположенном месте, нарушение тишины и т.д", - сообщает источник.





Для сравнения: в 2023 году за нарушение правил дорожного движения казахстанцев оштрафовали на 88,7 млрд тенге, то есть рост составил 36%. А в 2014-м взысканий оформили на 21,672 млрд тенге - в 6,4 раза меньше, чем в 2024 году.





Размер штрафов за некоторые нарушения ПДД в стране за 10 лет тоже существенно изменился.





В ряде случаев сумма выросла в несколько раз. Но статистика у прокуроров тем не менее получилась удручающая", - отмечает сайт.





Напомним, депутат мажилиса парламента РК Асхат Аймагамбетов призвал государственные органы провести ревизию в системе штрафов.



