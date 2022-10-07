В аэропорту Алматы снесли пристройку к старому зданию VIP-терминала

АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В Международном аэропорту Алматы снесли пристройку к старому зданию VIP-терминала, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала. Сейчас идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания", - сообщили в пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства.
Ранее сообщалось, что общественники не согласны с решением по VIP-терминалу в аэропорту Алматы.
Напомним, в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта.
По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов.
Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Берик Солтанбаев.