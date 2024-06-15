В аэропорту Алматы все международные рейсы перевели в новый терминал

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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, когда рассмотрят петицию за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане.





Правительство теперь обязано рассмотреть (петицию. - Прим. ред.). Это процедурный вопрос. Это закон. Соответствующая рабочая группа собирается, и мы будем эту петицию рассматривать с привлечением автора петиции, активных экспертов и с той, и с этой стороны, ученых прежде всего. Ну и государственных чиновников. У нас 40 дней на рассмотрение этой петиции, поэтому в ближайшее время вы результат получите", - заявил он.





Напомним, петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей. Министерство торговли и интеграции приняло ее к рассмотрению.





Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов этой весной. Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.





Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.





В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что после перевода времени стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.





Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".