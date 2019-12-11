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Алматы. 10 декабря. Kazakhstan Today - В аэропорту Алматы задержаны и отменены несколько авиарейсов, передает Kazakhstan Today.

На данный момент задерживаются следующие рейсы: DV 729 "Скат", Алматы - Костанай, перенесен с 23.20 9 декабря на 12.35 10 декабря - по метеоусловиям Костаная; КС 895 "Эйр Астана", Алматы - Дубай, перенесен с 07.40 на 08.50 - позднее прибытие воздушного судна; КС 301 "Эйр Астана", Алматы - Усть-Каменогорск, перенесен с 12.25 на 16.35 - замена воздушного судна по техпричине; КС 153 "Эйр Астана", Алматы - Санкт-Петербург, перенесен с 08.15 на 10.10; DV 725 "Скат", Алматы - Усть-Каменогорск, отменен по метеоусловиям Усть-Каменогорска; DV 713 "Скат", Алматы - Нур-Султан, перенесен с 12.00 на 13.00 - позднее прибытие воздушного судна; DV 706 "Скат", Алматы - Шымкент, перенесен с 17.00 на 18.30 - позднее прибытие воздушного судна", - сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

В связи с этим пассажирам рекомендовано заранее уточнять расписание на сайте Международного аэропорта alaport.com либо в справочной авиакомпании.

В связи с изменениями в расписании рейсов поясняем, что, как правило, причины задержек вылета - позднее прибытие воздушных судов, неблагоприятные метеоусловия аэропортов назначения, дополнительное техобслуживание воздушных судов и корректировка расписания по решению авиакомпаний", - добавили в пресс-службе.

Сертифицированный по повышенной категории III B ИКАО аэропорт Алматы готов обслуживать лайнеры в условиях ограниченной видимости: обеспечивать посадку при снижении горизонтальной видимости до 75 метров, а взлет - при ее снижении до 125 метров. Но, возможно, это только при наличии такой же категории III B ИКАО у экипажа и воздушного судна.

В сообщении уточняется, что, несмотря на туман, воздушная гавань работает в штатном режиме без каких-либо ограничений.

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