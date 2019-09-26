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Кокшетау. 25 сентября. Kazakhstan Today - В акимате Кокшетау дали разъяснение о качестве городской воды, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба акимата областного центра, на одном из городских новостных порталов был опубликован пост касательно качества воды в Кокшетау, в ответ на который ведомство предоставило официальную информацию.

23 сентября 2019 года в связи с погодными условиями электрическое питание по трем линиям насосной станции 1-го подъема было ограничено, в этой связи была прекращена подача воды из единственного на сегодняшний день источника - Чаглинского гидроузла, так как Сергеевский водовод остановлен на профилактические работы. При повторном запуске насосной станции 1-го подъема произошел гидравлический удар, в связи с этим произошло смешивание воды с осадком на стенках трубопровода. На сегодняшний день насосная станция 1-го подъема Чаглинского гидроузла работает в бесперебойном режиме", - отмечается в комментарии акимата.

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