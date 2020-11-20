В Акмолинской области начал работу IX Гражданский форум

Кокшетау. 19 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в Кокшетау состоялось открытие IX Регионального гражданского форума под названием "Общество и государство: 30 лет партнерства и развития #Birgemiz", передает Kazakhstan Today.

Представители неправительственных организаций региона встретились для выработки совместных подходов и рекомендаций по совершенствованию механизмов взаимодействия и сотрудничества государственных органов и НПО, дальнейшего развития общественного диалога, направленного на эффективное вовлечение гражданского сектора в процессы социальной модернизации общества", - сообщает управление внутренней политики.

С своей приветственной речи руководитель региона Ермек Маржикпаев отметил, что развитие гражданского сектора является одним из приоритетных направлений модернизации казахстанского общества.

В послании "Казахстан в новой реальности: время действий" от 1 сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание диалогу государства и общества. В документе нашли отражение практически все ключевые вопросы жизни казахстанского общества, которые волнуют граждан. Это и курс на строительство "Слышащего государства", роль Национального совета общественного доверия, реформы в политической сфере, местного самоуправления, маслихатов, а также реформы по внедрению института объединений собственников имущества.

Особую роль в этом процессе должны сыграть общественные организации. Именно вы являетесь сегодня проводниками идей и мостом между государством и обществом. В этой связи Гражданский форум является значимой диалоговой площадкой по выстраиванию партнерских взаимоотношений государства и гражданского сектора", - подчеркнул аким области.

Кульминацией мероприятия стала церемония награждения.

Премией акима Акмолинской области "Камкор-2020" за эффективную работу в развитии гражданского сектора региона по различным номинациям награждены ОО "Ел бірлігі", ОО "Батыр", ОО "Единая детско-юношеская организация "Жас улан" Акмолинской области, ОО "Женский луч", ОО "SARA, ОО "Волонтерское LIDER.KZ" и другие.

За плодотворную работу в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также в борьбе с пандемией медалью "Халык алгысы" награждены региональный представитель Центра поддержки усыновления ОФ "Ана Уйі" Куралай Джумабекова, руководитель Ассоциации деловых женщин Акмолинской области Дамеля Койшина, координатор фонда "Вера в добро" Татьяна Спиглазова.

Завтра форум продолжится на диалоговых площадках в онлайн-режиме посредством ZOOM, где представители неправительственных организаций области поделятся своим опытом работы.

На сегодня третий сектор Акмолинской области насчитывает 718 неправительственных организаций. За последние пять лет в области отмечается положительная динамика финансирования государственного социального заказа, больше чем в два раза. В настоящее время НПО реализуются 134 социальных проекта, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности, а также категории населения", - добавили в УВП региона.

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