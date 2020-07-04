Аким Акмолинской области вручил госнаграды медработникам

Кокшетау. 3 июля. Kazakhstan Today - Сегодня в преддверии Дня столицы аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев вручил государственные награды медицинским работникам, передает Kazakhstan Today.

Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева от 26 июня за самоотверженный и кропотливый труд по охране здоровья граждан награждены медицинские работники, находящихся на передовой борьбе с коронавирусом", - сообщили в Управлении внутренней политики Акмолинской области.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятие прошло в соответствии со строгим соблюдением санитарных норм. В своем поздравлении Ермек Маржикпаев поблагодарил собравшихся за вклад в систему здравоохранения.

В это непростое время, на протяжении многих дней и ночей, не покидая рабочего места, вы боретесь за жизнь и здоровье наших граждан, не позволяя допустить распространения COVID-19 в нашем регионе. И сегодняшнее мероприятие - еще одна возможность поблагодарить вас за самоотверженный труд", - отметил глава региона.

Орденом "Парасат" награжден главный врач областного противотуберкулезного диспансера Касымжан Ташметов, где находятся пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Благодаря оказываемым мерам поддержки медицинской сфере, у моих коллег не опускаются руки и они готовы идти вперед. Наше учреждение одно из первых приняло на себя удар пандемии. Сегодня мы вылечили от инфекции порядка 260 человек, помогли появиться на свет 10 здоровым малышам. Мы радуемся каждому спасенному пациенту. Также хочу выразить огромную благодарность своим коллегам со всей области, которые помогают нам, ведь как говорят в народе "В единении - сила", - подчеркнул главный врач.

Также орденом "Курмет" награждены главные врачи ОРЦ "Кокше" Жумабек Махашев и Областного детского оздоровительного центра "Бурабай" - Калел Рахматуллин.

Медали "Ерен енбегі ушін" и "Шапагат" получили врачи Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера Лилия Высоцкая, Нурлыбек Сейтенов, Роза Салыкова, врач многопрофильной областной больницы Саржан Калмуратов. Почетной грамотой РК отмечены врачи тубдиспансера Айгерим Баймаганбетова, Бахытжан Кенжеболатова и главная медсестра Акмарал Искакова.

В целом высшие награды страны получили 15 работников сферы здравоохранения региона", - добавили в областном УВП.

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