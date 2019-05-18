В Акмолинской области нашли заблудившегося в лесу ребенка

Кокшетау. 17 мая. Kazakhstan Today - В поселке Бурабай Акмолинской области полицейские и спасатели нашли заблудившегося в лесу 10-летнего мальчика, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, 16 мая дети из разных регионов страны прибыли на территорию курортной зоны "Бурабай" для участия в чемпионате Республики Казахстан по спортивной радиопеленгации и радиомногоборью. Во время состязаний, к 15.00, на назначенном месте не оказалось одного из участников, 10-летнего Абылая из Алматы. В течение двух часов организаторы искали мальчика самостоятельно, однако, когда поиски не увенчались успехом, обратились за помощью в отдел полиции.

Незамедлительно по "Тревоге" были подняты силы полиции, подразделения по чрезвычайным ситуациям, работники ГНПП "Бурабай". Начальник районного отдела полиции Ербол Жусупов к поискам Абылая призвал волонтеров, общественность и другие правоохранительные органы. Всего в поисковых мероприятиях приняли участие 40 полицейских, 30 спасателей, 25 сотрудников ГНПП и около 10 представителей общественного объединения, использовались служебные автомашины и квадрокоптер.

"Поисковые группы прочесали территорию лесного массива, протяженностью более 5 километров и прибрежную зону. Через три часа после обращения в полицию, пропавшего Абылая пеший наряд в составе стражей порядка и сотрудников ЧС нашел в 3 километрах от места проведения игр. Как оказалось, мальчик заблудился в лесу и не мог найти дорогу обратно", - проинформировали в ведомстве.

В настоящее время Абылай находится в гостинице. Его состояние удовлетворительное.

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