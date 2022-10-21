В Акмолинской области новоселам вручили ключи от квартир

Кокшетау. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 20 октября, в преддверии Дня Республики в селе Сандыктау Акмолинской области ключи от квартир получили 72 семьи.
Среди очередников, получивших жилье, дети-сироты, неполные, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, сообщает пресс-служба акима.
Два 36-квартирных жилых дома были построены в рамках государственной программы "Нұрлы жер", которая направлена на широкие слои населения и предлагает различные механизмы поддержки доступности жилья и строительного сектора. В каждом доме имеются 12 однокомнатных, 16 двухкомнатных и 8 трехкомнатных квартир.
Ключи новоселам вручил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.
Очень символично, что сегодня, в этот праздничный день, накануне национального праздника - Дня Республики вы получите ключи от квартир. Хотелось бы отметить, что для сельчан создан современный благоустроенный жилой комплекс с игровыми и спортивными площадками. Это даст возможность жителям организовать досуг и заниматься спортом на свежем воздухе. Новоселье - большая радость для любой семьи. Я еще раз хочу поздравить всех, кто сегодня обретет долгожданное жилье и станет новоселами", - отметил руководитель региона в поздравительном слове.
Счастливой обладательницей квартиры стала работница сельского дома культуры Наталья Шаповалова, воспитывающая ребенка с особенностями развития.
Стояла в очереди 3 года. Для моей семьи это очень значимое событие. Мы счастливы получить квартиру в новом современном доме. Квартира светлая, уютная, теплая, с хорошей планировкой. Очень довольны тем, что существуют такие государственные программы, благодаря которым можем получить собственное жильё. В преддверии праздника это особенно значимо и радостно", - поделилась жительница села.
К слову, в регионе уделяется большое внимание реализации национальных проектов, направленных на рост благосостояния и повышение качества жизни граждан страны. Одним из основных направлений государственной политики является обеспечение каждой казахстанской семьи собственным жильем.
В прошлом году в области улучшили жилищные условия около 5 тысяч семей акмолинцев, в этом году планируется ввести почти 700 тысяч квадратных метров жилья, а это порядка 5,5 тысячи квартир.