Кокшетау. 5 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области объекты культуры возобновляют свою деятельность, передает Kazakhstan Today.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы практически во все сферы человеческой деятельности. Запрет на проведение массовых мероприятий стал толчком к освоению рабочего процесса, образования, просвещения и обычных встреч в режиме онлайн. Наконец осень встретила казахстанцев с хорошей новостью - значительное улучшение эпидемиологической ситуации позволило постепенно смягчать карантинные меры. Согласно постановлению главного санитарного врача Акмолинской области, объекты культуры возобновляют свою работу, сообщили в управлении внутренней политики региона.

В целях обеспечения норм санитарной безопасности, при посещении объектов культуры для всех посетителей обязательно ношение медицинских масок и перчаток, прохождение бесконтактной проверки температуры тела, соблюдение социальной дистанции", - проинформировала главный санитарный врач области Айнагуль Мусина.

Гостям и жителям региона открылись двери в областной историко-краеведческий музей. Музей истории города Кокшетау, Музей литературы и искусства, универсальная научная библиотека имени М. Жумабаева начнут принимать посетителей с 10 сентября, а с 20 числа начнет функционировать музей М. Габдуллина.

С графиками работы можно ознакомиться на интернет-ресурсах и страницах социальных сетей объектов культуры.

По информации управления культуры, архивов и документации, за время карантина в области прошло порядка 12 тысяч онлайн-мероприятий.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства