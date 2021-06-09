В Акмолинской области обсудили вопросы соцзащиты инвалидов

КОКШЕТАУ. 8 ИЮНЯ - Вопросы социальной защиты инвалидов рассмотрены на очередном заседании Координационного совета при акимате Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе мероприятия были заслушаны вопросы исполнения индивидуальных программ реабилитации людей с ограниченными возможностями, исполнения республиканской Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan "Путь перемен: достойную жизнь каждому!", -сообщает пресс-служба управления внутренней политики Акмолинской области.

Об обеспечении лиц с инвалидностью средствами, услугами социальной реабилитации через портал социальных услуг проинформировала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Алтын Акбарова.

Через портал социальных услуг продолжается оказание 24 видов услуг технических средств реабилитации и по оказанию социальных услуг, в том числе. санаторно-курортного лечения, услуги индивидуального помощника, услуги специалиста жестового языка и другое. На сегодня количество назначенных видов помощи в АИС "е-Собес" составляет 8705 мероприятий, из них 7403 мероприятий направлено на Портал социальных услуг, выполнено 1587 видов помощи, 2766 выдано частично, 2896 мероприятий находятся на исполнении", - пояснила Акбарова.

Ведется работа по адаптации 335 объектов социальной инфраструктуры для людей с особыми потребностями в рамках реализации партийного проекта "Кедергісіз келешек". Мониторинговыми группами с начала года посещено 244 объекта, по итогам в местные исполнительные органы направлено 174 письма и 70 рекомендаций собственникам объектов.

Всего, по информации ведомства, за 2019-2020 годы адаптационные мероприятия по области проведены на 253 объектах.

О реализации проекта по профессиональной и социальной реабилитации лиц, имеющих инвалидность, рассказал заместитель акима Кокшетау Уакыт Бейсембаев. Так, по его словам, с мая в Кокшетау общественным объединением "Центр семейного воспитания "Омір" открыт Центр социально-профессионального развития личности "Тен Когам". На сегодня в программе принимает участие 20 человек с инвалидностью, неработающие, выпускники строительно-технического колледжа, занятые по программе молодежной практики, а также работающие на общественных работах от центра занятости.

С момента работы Центра проведено 3 групповых тренинга с психологом с использованием методики сказкотерапии. Согласно потребностям и предварительной записи, проведено 13 индивидуальных консультаций", - добавил спикер.

По итогам заседания членами координационного совета разработаны рекомендации и предложения для местных исполнительных органов, заключили в УВП.

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