В Акмолинской области определили победителей конкурса бизнес-проектов

Кокшетау. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области прошел областной конкурс бизнес-проектов "Успешный старт", направленный на воспитание конкурентоспособных личностей и профессиональную ориентацию молодежи в современном мире, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы управления образования, мероприятие реализовано в рамках программной статьи Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева "Рухани жангыру" областным учебно-методическим центром по работе с творчески одаренными детьми, сообщили в управлении внутренней политики.

Перед организаторами стояла задача повысить уровень экономической и финансовой грамотности детей и молодежи; сформировать предпринимательское мышление, коллективное сотрудничество; воспитать чувство целеустремленности, ответственности; самоопределения в выборе профессии.

В этом году в конкурсе приняли участие 9 команд, в состав которых вошли студенты 1-2 курсов организаций технического и профессионального образования из районов и городов области. Общая численность - 29 участников. Конкурс прошел в онлайн-формате в два тура: защита бизнес-проекта и творческий конкурс", - проинформировали организаторы.

К примеру, бизнес-проект студентов колледжа "Максат" заключается в открытии бизнеса по организации этноаула в стиле кочевников в селе Карабулак. Проект направлен на получение дохода в рамках осуществления важной социальной задачи - объединить село и город. С учетом привлечения ресурсов для развития языковой среды, ознакомления населения с традициями и обычаями казахского народа, немаловажным является осуществление услуг в рамках направления экотуризма.

По итогам мероприятия первое место в защите бизнес-проекта получила команда Шортандинского района "Фермер-11", а в творческом конкурсе команда Richie агротехнического колледжа села Каменка Сандыктауского района.

К слову, победители конкурса награждены дипломами и ценными призами. Все участники конкурса отмечены грамотами и ценными подарками за активное участие, а руководители команд - благодарственными письмами.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства