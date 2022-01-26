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В Акмолинской области представители власти и бизнес-сообщества обсудили проект концепции антикоррупционной политики

25.01.2022, 19:02 36141
КОКШЕТАУ. 25 ЯНВАРЯ - В Кокшетау на площадке Акмолинского областного филиала НПП "Атамекен" состоялась встреча по обсуждению проекта концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, разработанной в рамках реализации поручений главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии приняли участие заместитель акима области Ельдос Рамазанов, руководитель территориального департамента по противодействию коррупции Арман Рахимов, руководство и представители областной Палаты предпринимателей и ее региональных филиалов, а также представители бизнес-сообщества области, сообщает УВП региона
 
На встрече Ельдос Рамазанов отметил, что антикоррупционная политика затрагивает все сферы деятельности, в этом контексте необходима консолидация усилий госорганов и всего общества в противодействии коррупции. Он обратил внимание на прошедшую 21 января встречу президента страны с представителями крупного отечественного бизнеса, где Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости наметить пути взаимодействия власти и бизнеса на благо народа.
 
В ходе своего выступления руководитель антикоррупционного ведомства региона Арман Рахимов, представив участникам важные положения проекта стратегического документа по противодействию коррупции на предстоящие пять лет, отметил значимость активного участия предпринимательского сообщества в разработке Концепции.
 

Глава государства поручил антикоррупционной службе обстоятельно обсудить проект концепции антикоррупционной политики с бизнес-сообществом, обратив отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции. Отмечу, что при разработке документа учтены мнения представителей общественности, бизнеса, экспертов и граждан, а также зарубежный опыт и собственная практика. В концепции уже представлены дальнейшие ориентиры совершенствования антикоррупционной деятельности, включающие конкретные реформы, в том числе, касающиеся деятельности бизнеса. Вместе с тем, сегодня мы хотим детально обсудить данный вопрос с предпринимателями нашего региона для выработки конструктивных предложений", - отметил Арман Рахимов.

 
Спикер подробно остановился на одном из важных приоритетах Концепции - развитии честного бизнеса, предусматривающего внедрение антикоррупционных стандартов, а также реализацию института антикоррупционных комплаенс-служб. Кроме того, честно работающие компании должны иметь преференции при госзакупках, налогообложении, получении субсидий и других видах господдержки. Все эти меры нацелены на стимулирование частного сектора к добросовестному ведению бизнеса.
 
По итогам встречи предприниматели, активно обсудив проект стратегического документа и обменявшись мнениями, озвучили ряд предложений по эффективному взаимодействию в рамках противодействия коррупции.
 
Напомним, в проекте Концепции антикоррупционной политики, включающей семь разделов, отражены вопросы формирования добропорядочного общества, минимизации причин коррупции, обеспечения неотвратимости ответственности за коррупцию, вовлечения гражданского общества в профилактику коррупции, мониторинга антикоррупционной политики, а также вопросы совершенствования деятельности Антикоррупционной службы.
 

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В Казахстане в 2021 году АСП получили более 990 тысяч человек

26.01.2022, 10:42 656
В Казахстане в 2021 году АСП получили более 990 тысяч человек
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - За 2021 год адресную социальную помощь получили 990,5 тыс. человек из 198,4 тыс. семей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На выплаты АСП за прошлый год из бюджета было выделено 68,5 млрд тенге, уточнили в ведомстве.
 
Также в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).
 

На 1 января 2022 года 259,4 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии", - проинформировали в Минтруда.

 
АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
 
Как напомнили в министерстве, получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, в I, II кварталах 2021 года.
 
Кроме того, как сообщалось ранее, в I квартале 2022 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер получателям АСП также пролонгировали назначение помощи.

Напомним, по состоянию на 1 декабря 2021 года АСП была назначена 988,8 тыс. человек из 198,1 тысячи семей.
 

В Атырау директора школы осудили на 3,5 года

26.01.2022, 10:18 101
АТЫРАУ. 26 ЯНВАРЯ - В Атырау вынесен приговор директору школы, который за три года похитил свыше 6 миллионов тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Руководитель учебного заведения вносил ложные сведения в официальные документы и допустил необоснованное расходование бюджетных средств. В итоге были нарушены права граждан, сообщает "Хабар 24". 
 
Суд назначил экс-директору наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. К тому же его лишили права работать в госорганизациях. Осуждённый уже полностью возместил ущерб. 

 

Какая погода ждет казахстанцев в среду

26.01.2022, 08:28 6791
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - В большинстве регионов Казахстана 26 января сохранит свое влияние отрог антициклона - ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На западе, севере и востоке страны фронтальные разделы будут вызывать осадки преимущественно в виде снега, низовую метель, усиление ветра и гололедные явления. На остальную часть РК сохранит свое влияние отрог антициклона - ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью на юго-западе, днем на северо-западе и севере Актюбинской области ожидается низовая метель; на севере области туман, днем на северо-западе и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере туман. 
 
На юго-западе Мангистауской области ожидается гололед; на юго-востоке и в центре туман. 
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере области - туман; ночью на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, юго-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе туман. 
 
На юге Акмолинской, на юге и востоке Алматинской, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской, на севере, востоке, в центре Атырауской, на севере, востоке Костанайской, на севере, в центре Кызылординской, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской областей ожидается туман.

 

В восьми областях объявили штормовое предупреждение

25.01.2022, 21:16 23746
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 января на юго-западе Мангистауской области ожидается гололед, на юго-востоке и в центре области туман.
 
26 января на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере области туман. 
 
26 января ночью на юго-западе, днем на северо-западе и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере области туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на северо-западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 января на юге Акмолинской области ожидается туман.
 
26 января на западе, юго-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 января на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. 
 
В Шымкенте 26 января ночью и утром ожидается туман. 
 
26 января на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
26-27 января в центре, на юге и севере Кызылординской области ожидается туман. 
 

В ходе антитеррористической операции в РК изъято более 500 единиц оружия

25.01.2022, 20:54 25156
В ходе антитеррористической операции в РК изъято более 500 единиц оружия
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ – Министерство внутренних дел Казахстана озвучило новые данные по нанесенному в ходе январских беспорядков ущербу, уголовным делам и изъятому оружию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проведения антитеррористической операции обнаружено и изъято 515 единиц похищенного оружия. В том числе, 75 автоматов, 133 пистолета, 2 пулемета; 47 - нарезного и 103 гладкоствольного оружия, свыше 100 гранат и 9 тыс. патронов", - сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов. 

 
По его словам, за хищение оружия задержаны и водворены в ИВС 98 лиц и за их незаконное хранение 61.
 

Учитывая, что не все лица могут быть причастны к хищению оружия, еще раз призываем всех граждан, обнаруживших их, к добровольной сдаче. Отмечу, что на сегодняшний день добровольно сдана уже 31 единица оружия", - сказал Адилов.

 
По его словам, нападению в разных городах Казахстана подверглись 1466 различных зданий и сооружений, в том числе 71 госучреждение. Среди них - 12 зданий акиматов и 27 объектов полиции. 

 

Больше всего пострадали объекты бизнеса, которые были не только повреждены, но и подверглись полному разграблению. На сегодняшний день их насчитывается 1395", - подчеркнул Адилов. 

 
Кроме того, уничтожено и повреждено 800 единиц автотранспорта, из которых более 500 – автомобили полиции, МЧС, Минобороны, скорой помощи и других госорганов, а также 116 автомобилей, принадлежащих гражданским лицам, уточнил представитель МВД. 
 
Он также сообщил, что в ходе нападения разграблению подверглись 7 охотничьих магазинов, из которых похищено 1564 единицы гражданского оружия. 
 

Общая сумма заявленного предварительного ущерба от беспорядков превысила 87 миллиардов тенге. По мере обращения пострадавших лиц данная сумма продолжает расти", - сказал Адилов. 

 
По его словам, основную долю уголовных дел - 70% - составляют дела о кражах (1356). 127 дел расследуются по фактам незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Еще 30 дел связаны с хищением оружия. 63 уголовных дела зарегистрированы по фактам умышленного повреждения и уничтожения чужого имущества, 20 - по угонам, 12 - по разбоям и грабежам. 23 дела связаны с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов. За совершение краж и грабежей задержаны и водворены в ИВС 274 человека.
 

Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

25.01.2022, 15:30 44801
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно тексту документа, в отдельных случаях по решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории Республики Казахстан допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения:
 
  • лицам, выезжающим за рубеж в целях представления интересов Республики Казахстан на международном уровне;
 
  • обладателям международной стипендии "Болашак" и лицам, направляющимся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений/договоров, в том числе академической мобильности, и членам их семей - при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК;

  • студентам, самостоятельно поступившим в зарубежные учебные заведения и обучающимся в рамках межправительственных соглашений или академической мобильности, и студентам, планирующим выехать по программе Work and travel, а также членам их семкй при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК;

  • пациентам, направляющимся на лечение за рубежом при предоставлении документов, подтверждающих необходимость лечения за пределами Республики Казахстан, а также лицам, сопровождающим их для лечения.
 
Сообщается, что интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ рекомендуется не менее 90 дней. 
 
Также постановлением определены правила проведения вакцинации с применением препарата "Спутник Лайт".
 
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
 

ДСЭК: эпидситуация в Алматы продолжает ухудшаться

25.01.2022, 14:58 52281
ДСЭК: эпидситуация в Алматы продолжает ухудшаться
Фото: unsplash.com
АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - Эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться. Город находится в середине красной зоны в матрице оценки эпидемиологической ситуации по РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Увеличение недельной заболеваемости на 100 тыс. населения за последние две недели замедлилось с 6,5-кратного до 2-кратного: с 301,3 (1798 сл.) до 652,9 (2516 сл.). Суточный прирост увеличился с 0,97 до 1,24. Заболеваемость КВИ в январе месяце: 1 неделя - 1025 сл., 2 неделя - 6050 сл., 3 неделя - 13133 сл., увеличение в 12,8 раза", - сказала исполняющая обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова.

 
По ее словам, произошел резкий рост заболевания из-за вытеснения штамма Дельта штаммом Омикрон с постепенным нарастанием количества заболевших, зараженных Омикрон до 2,5 тыс. в сутки (22 января). К концу месяца ожидается суточная регистрация до 3 тысяч случаев заболеваний.
 
С начала вакцинации населения в марте прошлого года до сегодняшнего дня коронавирусной инфекцией заразились только 2,1% привитых (3820 чел. из 185193 случаев КВИ). Данный факт требует усиления темпов вакцинации (скорость которой составляет 0,1% в сутки) и ревакцинации населения против КВИ. Иммунная прослойка среди населения в городе составляет всего 62,4% (52,2% вакцинированных + 10,2% переболевших с начала пандемии).
 

Проведенный анализ заболевших по возрастам показал, что доля лиц 20 - 39 лет продолжает оставаться самой высокой - 40% от всех заболевших. После них наиболее поражаемый возрастной контингент - лица 40-59 лет (26,7%), лица 60 лет и старше (19,3%). При этом за последнюю неделю продолжается рост заболеваемости среди лиц 60 лет и старше еще на 1,6%, детей до 14 лет - на 0,6%, в том числе до 1 года - на 0,3%", - заявила она.

 
Кроме того, за истекшую неделю, по-прежнему, больше всего заражаются неработающие и самозанятые (37,6%), работники различных организаций и офисов (22,4%), пенсионеры (16,2%), дети дошкольного возраста и школьники - по 6%. Возросли заражения среди персонала банковской сферы (до 2,2%) и медицинских работников (до 1%). Заражения среди остальных категорий населения менее 1%.
 
Рост заражений отмечается среди пенсионеров - на 1,5%, детей дошкольного возраста - на 0,8%, работников банковской сферы - на 0,2%, организаций, ТОО, ИП - на 0,1%.
 

KEGOC: включены все линии электропередачи транзита "Север-Восток-Юг Казахстана"

25.01.2022, 14:37 51631
KEGOC: включены все линии электропередачи транзита "Север-Восток-Юг Казахстана"
Фото: facebook/АО KEGOC
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Включены все линии электропередачи транзита 500 киловольт "Север-Восток-Юг Казахстана". Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 13.39 произведена синхронизация Алматинского энергоузла с ЕЭС с полным снятием ограничений потребителей", - сообщили в пресс-службе АО "KEGOC".

 
Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений. 
 

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются", - отметили в компании.

 
Напомним, в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане наблюдаются перебои с электричеством. 

В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
В АО "KEGOC" сообщили, что произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана", что привело к отключениям электроэнергии на юге РК. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации аварии.
 

25 января 2022 года в 11.59 ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт", - проинформировали в KEGOC. 

 
Как сообщили в акимате Алматы, отключение произошло по линии KEGOC. "Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты", - проинформировали в акимате. 
 

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