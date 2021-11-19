В Акмолинской области продолжается конкурс "Ақмола жұлдыздары"

Фото: УВП Акмолиской области
КОКШЕТАУ. 18 НОЯБРЯ - В районах и городах проводятся этапы областного смотра художественной самодеятельности "Ақмола жұлдыздары", посвященного 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Очередным пунктом творческого мероприятия стал Шортандинский район. До начала гала-концерта для гостей и зрителей в фойе досугового центра была организована выставка декоративно-прикладного искусства. Художник, мастер прикладного творчества Карим Бектас представил свою индивидуальную выставку изделий из обработанных костей различных животных, сообщает управление внутренней политики Акмолиской области.
Также в рамках мероприятия состоялось торжественное открытие вокального кружка музыкального руководителя досугового центра Лауры Кадыр.
Местные артисты подарили зрителям яркие и незабываемые впечатления. Фольклорные и вокально-инструментальные ансамбли, танцевальные коллективы, исполнители народных и эстрадных песен представили 18 творческих номеров.
В программе были отмечены имена новых коллективов - это хоры "Айгөлек" и "Шортанды Бэнд", дуэт "ML", оркестр "Әгугай", вокальная группа "Сункар". Порадовали своими блистательными выступлениями и сольные исполнители - Нуртлек Тургын, Айбек Конурбай, Асхат Булебаев.
По итогам районного смотра компетентное жюри определит коллективы, которые примут участие в итоговом гала-концерте в Кокшетау в конце ноября.
Мероприятия такого уровня показывают, что не иссякают творчество и талант в наших районах. Выступления самодеятельных артистов убеждают в том, что из года в год растут мастерство и уровень исполнителей, сохраняется самобытная культура нашего народа", - поделились члены жюри.
К слову, ежегодный смотр художественной самодеятельности "Ақмола жұлдыздары" способствует сохранению духовных традиций, раскрытию новых талантов и является наиболее крупным и самым массовым проектом в сфере культуры региона.