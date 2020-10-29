Система Orphus

В Акмолинской области продолжается реконструкция систем водоснабжения

28.10.2020 8236
В Акмолинской области продолжается реконструкция систем водоснабжения
Кокшетау. 28 октября. Kazakhstan Today - Состояние водоснабжения является одним из важнейших показателей благоустройства населенных мест и уровня жизни в них. В регионе обеспечение качественной питьевой водой осуществляется в рамках разработанной дорожной карты, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает управление внутренней политики области со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйств, 373 населенных региона области обеспечены централизованным водоснабжением.
 

Работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту проходят в рамках программ "Нурлы жер", "Ауыл ел бесігі", "Нурлы Жол", развития окраин вокруг Нур-Султана, "Дорожная карта занятости - 2020", Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны. 54 объекта планируется запустить уже в этом году", - сообщил заместитель руководителя ведомства Алик Манадыров. 

 
Для того чтобы улучшить уровень жизни населения и создать благоприятные условия для проживания жителей сегодня реализуются 66 проектов. Из них на 15 объектах проводится реконструкция и строительство сетей водоснабжения и водоотведения, на 2 объектах идет капитальный ремонт, а на 37 объектах текущий ремонт. 
 
Обеспеченность населения региона централизованным водоснабжением сегодня составляет 88%. До 2023 года в 118 селах с децентрализованным водоснабжением построят новые сети, а в 60 малых селах планируется установка комбинированных блок-модулей очистки воды. 
 
Напомним, на сегодняшний день доступ к централизованному водоснабжению составляет в городах 97,2%, в селах 86,4%. К 2025 году 100% населения Казахстана планируют обеспечить чистой питьевой водой.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая