В Акмолинской области продолжается реконструкция систем водоснабжения

Кокшетау. 28 октября. Kazakhstan Today - Состояние водоснабжения является одним из важнейших показателей благоустройства населенных мест и уровня жизни в них. В регионе обеспечение качественной питьевой водой осуществляется в рамках разработанной дорожной карты, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики области со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйств, 373 населенных региона области обеспечены централизованным водоснабжением.

Работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту проходят в рамках программ "Нурлы жер", "Ауыл ел бесігі", "Нурлы Жол", развития окраин вокруг Нур-Султана, "Дорожная карта занятости - 2020", Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны. 54 объекта планируется запустить уже в этом году", - сообщил заместитель руководителя ведомства Алик Манадыров.

Для того чтобы улучшить уровень жизни населения и создать благоприятные условия для проживания жителей сегодня реализуются 66 проектов. Из них на 15 объектах проводится реконструкция и строительство сетей водоснабжения и водоотведения, на 2 объектах идет капитальный ремонт, а на 37 объектах текущий ремонт.

Обеспеченность населения региона централизованным водоснабжением сегодня составляет 88%. До 2023 года в 118 селах с децентрализованным водоснабжением построят новые сети, а в 60 малых селах планируется установка комбинированных блок-модулей очистки воды.

Напомним , на сегодняшний день доступ к централизованному водоснабжению составляет в городах 97,2%, в селах 86,4%. К 2025 году 100% населения Казахстана планируют обеспечить чистой питьевой водой.

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