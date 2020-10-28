К 2025 году 100% населения Казахстана планируют обеспечить чистой питьевой водой

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день доступ к централизованному водоснабжению составляет в городах 97,2%, в селах 86,4%. 100%-ная обеспеченность централизованным водоснабжением в городах достигнута в Северо-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях, по селам - в Алматинской (98,8%), Атырауской (98,4%) и Кызылординской (97,2%) областях.

Низкие показатели по доступу к централизованному водоснабжению отмечаются в Костанайской (61,1%), Жамбылской (72,6%) и Павлодарской (73,3%) областях.

Ведется работа по строительству, реконструкции и модернизации канализационно-очистных сооружений в 53 городах, определены источники финансирования (займы АБР и ЕБРР), ведется подготовка проектной документации.

Вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой являются стратегической задачей правительства, решение которой напрямую влияет на улучшение качества жизни людей. Каждому акимату следует иметь конкретные планы по подведению соответствующей инфраструктуры к населенным пунктам", - сказал Мамин.

Глава правительства подчеркнул, что по итогам реализации госпрограммы "Нурлы жер" к 2025 году 100% населения будет обеспечено чистой питьевой водой.

При этом важно создание и подведение инфраструктуры групповых водопроводов до границ сельских населенных пунктов, что должно быть синхронизировано с подведением сетей внутри населенных пунктов.

В целях сокращения затрат и развития местного содержания премьер-министр поручил при реализации проектов водоснабжения и водоотведения использовать типовые проекты ПСД, а также применять материалы отечественных производителей.

Министерству экологии поручено принять меры по дальнейшему совершенствованию существующей системы управления групповыми водопроводами, обеспечить своевременную реализацию проектов их строительства и реконструкции.

При этом подчеркнута необходимость завершения до конца 2021 года строительства трех проектов-долгостроев, предусматривающих подведение воды до 38 населенных пунктов с населением 197 тысяч человек.

Министерствам индустрии, нацэкономики, финансов, экологии, здравоохранения в целях недопущения увеличения тарифов для населения дано поручение обеспечить законодательное закрепление механизма реализации проектов строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений с учетом обслуживания и погашения займов, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

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