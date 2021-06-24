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В Акмолинской области прошел дебатный турнир среди школьников

23.06.2021 8641
В Акмолинской области прошел дебатный турнир среди школьников
КОКШЕТАУ. 23 ИЮНЯ - Дебатный турнир среди школьников, посвященный юбилею Независимости, состоялся в Акмолинской области. Мероприятие прошло онлайн через платформу ZOOM, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Турнир организовали управление образования области и Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи "Акмола дарыны", - сообщили в пресс-службе управления внутренней политики региона.

 
Как отметили организаторы, мероприятие проведено с целью повышения социальной и творческой активности учащихся, воспитания у молодежи ответственности, способности творчески и критически мыслить, развития школьного дебатного движения в стране.
 

В дебатном турнире приняли участие 32 команды из 60 дебатеров, представляющие 12 районов области и городов Степногорска и Кокшетау. Также в мероприятии участвовали юные дебатеры из областных школ-интернатов для одаренных детей. Школьники соревновались в красноречии на трех языках по различным темам", - сообщили в управлении образования.

 
По итогам турнира победителем в казахской лиге стала команда "Жалын" из областной специализированной школы-интерната для одаренных детей "Болашак" города Степногорска. "В русской лиге победила команда "Простодушные" из города Кокшетау. В английской лиге первого места удостоилась команда Aurora из Степногорска", - уточнили в УВП.
 
Победителям вручены дипломы и призы, их руководителям - благодарственные письма. Остальные участники получили сертификаты управления образования Акмолинской области.
 

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