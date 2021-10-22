В Акмолинской области прошел дебатный турнир среди школьников

Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 21 ОКТЯБРЯ - В сфере образования Акмолинской области особое внимание уделяется повышению интеллектуальных способностей учащихся. Для этого в регионе ежегодно проводятся различные конкурсы, викторины, дебатные турниры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня в Кокшетау завершился дебатный турнир среди школьников, посвященный 30-летию Независимости страны, передает управление внутренней политики Акмолинской области.
По информации пресс-службы управления образования, в мероприятии приняли участие 80 школьников, представляющих 40 команд из 12 районов, 2 городов и областных специализированных школ-интернатов для одаренных детей.
Дебатный турнир проводился по американскому парламентскому формату в казахской, русской лигах и состоял из отборочного этапа, полуфинала и финала.
На закрытии мероприятия участников приветствовала директор "Bolashaq saraiy", депутат областного маслихата Айнагуль Балташева.
Надеюсь, что вы у себя в школе будете продолжать развивать это движение посредством привлечения учащихся младших классов, своих сверстников. Ведь дебаты - это не просто отстаивание своей точки зрения, но и умение выступать перед аудиторией, построение грамотной речи, обучение работе в команде. Благодарю вас, что вы активно занимаетесь в дебатном движении, повышая свой кругозор в разных направлениях", - отметила Айнагуль Балташева.
По итогам турнира победителем в казахской лиге стала команда "Акикат ушкыны" из Аккольского района.
В русской лиге победила команда "Астрея", представляющая "Bolashaq saraiy".
Лучшими спикерами стали Мирас Рахимов из команды "Кеменгер" Целиноградского района и Александра Заруцкая, участник команды "Аконит" Кокшетау.
Сегодняшний турнир прошел очень интересно. И уровень игры, и уровень подготовки участников высокий. Мне очень понравилось. Очень рада, что приняла участие в турнире", - поделилась участница команды "Саналы кыздар" Алуа Дулатова.
Победителям вручены дипломы и призы, их руководителям - благодарственные письма. Остальные участники получили сертификаты управления образования Акмолинской области.
К слову, при школах области действуют 348 дебатных клубов с охватом более 5000 учащихся.