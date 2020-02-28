В Акмолинской области прошел слет волонтеров

Кокшетау. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области под концептом "Birgemiz" начал работать фронт-офис волонтерской деятельности в рамках семи общенациональных проектов, передает Kazakhstan Today.

Открытие его состоялось с участием акима области Ермека Маржикпаева, сообщает управление внутренней политики.

Фронт-офис станет консультационным, методическим, обучающим, информационным центром, призванным объединить всех сподвижников добровольничества, стать местом притяжения всех волонтеров.

Далее региональные координаторы, инициативные группы собрались на областной слет "Бiз бiргемiз" ("Мы вместе"), большинство из которых уже несколько лет являются участниками добровольной социально направленной и общественно полезной деятельности.

Открывая мероприятие, руководитель региона подчеркнул значимость волонтерства как показателя ответственности граждан и готовности менять мир к лучшему.

В нынешнее время форма взаимопомощи приобрела более широкие масштабы. Добровольчество объединило людей разных возрастов и профессий в стремлении делать добро, быть там, где нужны их знания и участие, бескорыстная помощь, теплота сердец и сострадание", - отметил Ермек Маржикпаев.

Выступая перед своими единомышленниками, участники поделились своим путем к успеху через волонтерство. Одна из них - председатель общественного фонда "Вера в добро" Татьяна Спиглазова, являющаяся разработчиком мази от пролежней, которую пациенты и их родные прозвали Таниной.

В рамках слета волонтеров подписаны меморандумы о сотрудничестве между акиматом Акмолинской области и Общественным фондом "Лига волонтеров Казахстана", а также между акиматом Акмолинской области и Региональным советом Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" по Акмолинской области.

В ходе мероприятия волонтерские организации "Милосердие", "Рахат", "Жана толкын", "Лидер.кз", "Феникс" представили презентации своей деятельности, а также истории создания самих добровольных сообществ.

По завершению мероприятия руководитель региона наградил 16 активных волонтеров и организаций благодарственными письмами, в числе которых председатель благотворительного фонда "Бiз бiргемiз - Мы вместе!" Калымтай Шерьязданов. Организация создана семь лет назад для оказания помощи и поддержки детям с тяжелыми заболеваниями. Сам руководитель организации неформально удостоился в регионе звания "серебряного волонтера".

Сами участники слета, находясь в атмосфере единомышленников, поделились своими впечатлениями о мероприятии.

Я был очень рад оказаться в числе участников знаменательного события, связанного с официальным запуском областного фронт-офиса волонтеров Birgemiz и Слета волонтеров. Бескорыстные поступки и добрые дела - наша традиция, корнями уходящая в глубь веков. Наш народ всегда протягивал руку помощи тем, кому приходилось трудно", - подчеркнул руководитель фонда "Феникс" Ербол Амантаев.

Довольными остались и сами организаторы мероприятия. "Слет волонтеров помог сплотить нашу команду еще сильнее. Думаю, что такие мероприятия станут нашей доброй традицией", - отметила одна из организаторов, руководитель Молодежного центра области Анара Бельгибаева.

В завершении мероприятия прошли две площадки, организованные Волонтерским медицинским центром и Общественным фондом "Лига волонтеров Казахстана".

К слову, волонтерское движение в области активно развивается. В регионе зарегистрировано 74 волонтерских центра, 12 общественных фондом и общественных организаций, занимающихся волонтерством, в которых зарегистрирован 2301 (волонтер).

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