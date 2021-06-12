В Акмолинской области проведен конкурс мастеров искусства

КОКШЕТАУ. 11 ИЮНЯ - В Акмолинской области продолжаются районные этапы областного конкурса мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства "Менін Отаным - менін Казакстаным", посвященного 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня творческое мероприятие прошло в Астраханском районе. На конкурс были представлены оригинальные и яркие работы местных мастеров по дереву, фетру, вышивка, валянию, вязанию и других изделий", - рассказали в управлении внутренней политики региона.

Участников конкурса оценивало жюри, в составе которого руководитель КГУ "Когамдык келісім" Ермек Нугманов, председатель Совета матерей при Акмолинской ассамблее народа Казахстана, Куляш Рахимжанова, председатель областного совета общественного согласия Госман Толегул, председатель Совета ветеранов Астраханского района Сагынай Сейтжанов.

Каждая выставка поражает нас красотой представленных на ней работ, разнообразием видов, техники выполнения и материала, из которого изготовлены изделия. Мастера декоративно-прикладного искусства в своих композициях показали богатую многонациональную культуру нашего народа, постарались отразить патриотические чувства к Родине, достижения нашей страны за годы независимости", - отметили члены жюри.

По итогам конкурса обладателем Гран-при стала Валентина Фомичева, жительница села Астраханка, представившая различные работы по вязанию", - поделились в УВП.

В завершение мероприятия за вклад в укрепление единства и согласия в регионе благодарственными письмами руководителя КГУ "Когамдык келісім" награжден ряд активных жителей района.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства