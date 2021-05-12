В Акмолинской области реализуется строительство 37 арендных жилых домов

КОКШЕТАУ. 11 МАЯ - В Акмолинской области активно ведутся работы по строительству арендного жилья для нуждающихся граждан. В этом году реализуется строительство 37 арендных жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках программы "Дорожная карта занятости" завершается строительство первого многоквартирного жилого дома в селе Егиндыколь, сообщает управление внутренней политики региона.

Как рассказали в ведомстве, бригадами строителей на объекте завершено возведение стен из забутовочного и облицовочного кирпича, возведение крыши. На сегодня проводится внутренняя отделка стен.

По информации застройщика сдача жилья планируется к концу второго квартала этого года.

На сегодняшний день в Егиндыкольском районе в очереди на жилье состоит 65 человек по 3 категориям: социально уязвимые слоя населения, дети-сироты и работники государственных учреждений. Ключи от новых квартир будут распределены согласно очередности, в соответствующих пропорциях", - рассказал аким района Ерлан Мухамедин.

В этом году за счет средств местного бюджета будет производиться и благоустройство прилегающей территории жилого дома с устройством детской игровой площадки с тартановым покрытием и установкой парковки для автомобилей.

К слову, в данном регионе в перспективе для решения жилищного вопроса населения планируется строительство еще одного нового 36-квартирного жилого дома", - добавили в ведомстве.

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