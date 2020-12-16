В Акмолинской области руководство школы нарушило запрет на покупку мебели

Кокшетау. 15 декабря. Kazakhstan Today - Руководитель проектного офиса "Акмола-адалдык аланы" Самира Тайтенова в ходе онлайн-брифинга на площадке "Antikor ortalygy" сообщила о нарушении, которое самостоятельно выявил житель Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Для контроля рационального использования бюджетных средств в Акмолинской области один из жителей самостоятельно провел мониторинг сайта Интерактивной карты открытых бюджетов Рublicbudget.kz. Он установил, что средней школой Бурабайского района планировался закуп офисной мебели на общую сумму более 65 000 тенге. Однако для усиления режима экономии бюджета с мая текущего года приобретение местными исполнительными органами офисной мебели было временно запрещено.

По этому поводу гражданин обратился с жалобой в учебное заведение. Выяснилось, что школа уже закупила эту мебель. На основании обращения за выявленное нарушение Отдел образования Бурабайского района привлек должностное лицо образовательного учреждения к дисциплинарному взысканию", - сказала Самира Тайтенова.

Данный пример, как отметила спикер, является свидетельством установления обратной связи госорганов с населением и оперативного реагирования на обращения жителей. Интерактивная карта становится эффективной диалоговой платформой взаимодействия между государством и обществом.

С помощью Интерактивной карты открытых бюджетов каждый житель может видеть, как, на что и в каком количестве расходуются бюджетные деньги школ, детских садов, больниц, поликлиник, дорог региона на единой платформе, а также следить за прозрачностью и влиять на его развитие", - напомнили в ведомстве.

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