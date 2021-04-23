В Акмолинской области сельчане готовятся к посевной

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КОКШЕТАУ. 22 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области в этом году посевную кампанию аграрии намерены начать пораньше передает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как предполагают опытные хлеборобы, проведение весенних полевых работ в 2021 году будет иметь характерные особенности. Для полеводов юго-западного региона складывается хорошая весна. Она благоприятна в сравнении с предыдущими годами - зимняя влага равномерно уходит в почву, земля не пересыхает, сообщает управление внутренней политики региона.

К началу мая планируем вывоз из складов семян для солнечного обогрева и их протравки от вредителей. Сев среднеспелых сортов пшеницы "Айна" и "Шортандинская 95 улучшенная" будем проводить с обязательным внесением удобрений", - отметила главный агроном ТОО "Жер-1" и "Ди-хан-4" из Жаркаинского района Светлана Орехова.

Многие хозяйства начнут с работы на кормовых клетках для подготовки будущего запаса для животноводства.

В Жаксынском районе, где на полях почва созревает неравномерно, сельхозпроизводители готовы к этому случаю и составили план первоочередных работ. Для инженерной службы не представит сложности испытать маневренность технического парка, согласно складывающейся обстановке.

Преимущественно будем сеять высокопроизводительными комплексами. Из имеющегося набора семян я бы выделила среднераннюю (по срокам созревания) пшеницу "омская 36" и сорт "боевчанка", который завезли к себе прошлой осенью. Предпочтение отдаем засухоустойчивым сортам из-за их выживаемости", - поделилась Светлана Люльчак, для которой посевная этого 2021 года станет первой в должности главного агронома ТОО "Запорожье-Агро".

В управлении сельского хозяйства сообщили, что для проведения сезонных полевых работ в этом сезоне акмолинские аграрии располагают всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. В целом готовность сельскохозяйственной техники составляет 98%. Приобретено 133 единицы техники.

К слову, в текущем году аграрии области поставили перед собой задачу засеять 4,9 миллиона гектаров, из которых 4,5 миллиона гектаров займут зернобобовые культуры, 216 тысяч гектаров - масличные, 200 тысяч гектаров - яровые, 15,6 тысячи гектаров - картофель и более 3,4 тысячи гектаров - овощи.

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