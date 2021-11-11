В Акмолинской области стартовал конкурс "Ақмола жұлдыздары"

Фото: УВП Акмолиской области
В районах и городах начались этапы областного смотра художественной самодеятельности "Ақмола жұлдыздары". Первыми открыли творческий праздник коллективы Зерендинского района. Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости страны, сообщает управление внутренней политики.
В гала-концерте районного конкурса приняли участие художественные коллективы из 16 сельских населенных пунктов, которыми представлены 15 творческих номеров.
Зрители смогли насладиться красочной, насыщенной, разножанровой программой.
Вокальный фольклорный ансамбль "Балдаурен" исполнил попурри из произведений казахских композиторов, инструментальный ансамбль "Жалын" порадовал зрителей своим новым произведением "Биле, жастық".
Новый фольклорный коллектив "Айша биби" впервые вышел на сцену с народной песней "Қоғалы - ай". На сцене районного дома культуры также выступили фольклорный ансамбль "Арқа әуені", ансамбль народных инструментов "Шежіре", танцевальный ансамбль "Зерен", имеющие звание "Народный".
Таланты района как Акылдас Семетай, Акниет Сергазина, Жаркын Курметхан, Едиль Жылкыбай, Аида Абылкасым и другие подарили зрителям яркие и незабываемые впечатления.
Приветствуя участников, руководитель управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитова отметила, что область входит в число лидирующих регионов, где сохраняются и развиваются традиции самодеятельного народного творчества.
Проект "Ақмола жұлдыздары" дает возможность самодеятельным артистам нашего региона продемонстрировать свои таланты в различных жанрах, раскрыть свой творческий потенциал. Конкурс является ярким примером взаимообогащения культур, консолидации общества, сохранения генетического кода нации - языка, духовности, традиций и культурного наследия народа Казахстана", - сказала Айгуль Сабитова.
Компетентное жюри, оценивающее региональные этапы конкурса, определит коллективы, которые примут участие в итоговом мероприятии в Кокшетау.
К слову, заключительный гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей и участников областного смотра художественной самодеятельности "Ақмола жұлдыздары" пройдет в конце ноября.