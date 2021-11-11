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В Акмолинской области стартовал конкурс "Ақмола жұлдыздары"

10.11.2021, 19:31 102169
В Акмолинской области стартовал конкурс "Ақмола жұлдыздары"
Фото: УВП Акмолиской области
КОКШЕТАУ. 10 НОЯБРЯ - В Акмолинской области начались этапы областного смотра художественной самодеятельности "Ақмола жұлдыздары", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В районах и городах начались этапы областного смотра художественной самодеятельности "Ақмола жұлдыздары". Первыми открыли творческий праздник коллективы Зерендинского района. Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости страны, сообщает управление внутренней политики.
 
В гала-концерте районного конкурса приняли участие художественные коллективы из 16 сельских населенных пунктов, которыми представлены 15 творческих номеров.
 
Зрители смогли насладиться красочной, насыщенной, разножанровой программой.
 
Вокальный фольклорный ансамбль "Балдаурен" исполнил попурри из произведений казахских композиторов, инструментальный ансамбль "Жалын" порадовал зрителей своим новым произведением "Биле, жастық".
 
Новый фольклорный коллектив "Айша биби" впервые вышел на сцену с народной песней "Қоғалы - ай". На сцене районного дома культуры также выступили фольклорный ансамбль "Арқа әуені", ансамбль народных инструментов "Шежіре", танцевальный ансамбль "Зерен", имеющие звание "Народный".
 
Таланты района как Акылдас Семетай, Акниет Сергазина, Жаркын Курметхан, Едиль Жылкыбай, Аида Абылкасым и другие подарили зрителям яркие и незабываемые впечатления.
 
Приветствуя участников, руководитель управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитова отметила, что область входит в число лидирующих регионов, где сохраняются и развиваются традиции самодеятельного народного творчества.
 

Проект "Ақмола жұлдыздары" дает возможность самодеятельным артистам нашего региона продемонстрировать свои таланты в различных жанрах, раскрыть свой творческий потенциал. Конкурс является ярким примером взаимообогащения культур, консолидации общества, сохранения генетического кода нации - языка, духовности, традиций и культурного наследия народа Казахстана", - сказала Айгуль Сабитова.

 
Компетентное жюри, оценивающее региональные этапы конкурса, определит коллективы, которые примут участие в итоговом мероприятии в Кокшетау.
 
К слову, заключительный гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей и участников областного смотра художественной самодеятельности "Ақмола жұлдыздары" пройдет в конце ноября.
 

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Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами

11.11.2021, 11:10 28108
Открыты Call-центры МВД по вопросам эксплуатации авто с российскими номерами
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве сообщили, что в связи с актуальностью вопросов об эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, а также о способах проверки по учетным данным МВД регистрации своего автомобиля в РФ, для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым водители могут обращаться в полицию для получения интересующей их информации.
 
Телефоны call-центров принимают звонки с 9.00 до 23.00.
 

В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы

11.11.2021, 10:47 39070
В селе Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы
Фото: pkzsk.info
КОСТАНАЙ. 11 НОЯБРЯ - В селе Жалтырколь Костанайской области введен карантин из-за вспышки сибирской язвы среди крупного рогатого скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установить карантин на территории товарищества с ограниченной ответственностью "Баталинское", село Жалтырколь Архангельского сельского округа Денисовского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни сибирская язва крупного рогатого скота", - приводит постановление акима региона издание newtimes.kz.


Отметим, это не первый случай вспышки опасного заболевания в Денисовском районе Костанайской области. Так, в июле текущего года в этом же районе произошел падеж скота из-за сибирской язвы.

Ранее сообщалось, что в Северном Казахстане работник ТОО, принимавший участие в разделке мяса, заразился сибирской язвой.
 

В Казахстане упрощен процесс получения услуг по назначению выплаты при утрате трудоспособности и пособия по инвалидности

11.11.2021, 09:53 47899
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан упростило получение проактивных услуг "Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности" и "Назначение государственного социального пособия по инвалидности". Чтобы подтвердить оказание этих услуг, теперь достаточно одного SMS-сообщения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Минтруда РК, ранее процесс получения вышеуказанных услуг включал в себя два SMS-сообщения: согласие на оказание госуслуги в проактивном формате и отправку 20-значного IBAN номера банковского счета, на который пользователь желал получить выплату или пособие. 
 

Теперь подтверждение выбора банка обслуживания будет являться автоматическим согласием на оказание госуслуги", - пояснили в пресс-службе МТСЗН.

 
В ведомстве также напомнили, что в текущем году в рамках реинжиниринга государственных услуг в новом измененном формате были запущены следующие проактивные услуги: "Назначение социальной выплаты на случай потери работы", "Назначение пособия многодетной семье", "Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца" и "Назначение государственного социального пособия по потере кормильца".
 

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