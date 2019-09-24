В Акмолинской области в рамках декады языков отметили юбилей чечено-ингушского объединения

Кокшетау. 23 сентября. Kazakhstan Today - В рамках декады языков народа Казахстана в Кокшетау прошло мероприятие, посвященное 30-летию образования общественного объединения "Акмолинское областное чечено-ингушское общество "Вайнах", организованное Акмолинской ассамблеей народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Представленные участникам и гостям мероприятия стилизованные творческие площадки, щедрые угощения, выставка изделий hand-made, мастер-класс по написанию национального орнамента, зажигательные концертные номера городских и районных чечено-ингушских центров, а также юных артистов, прибывших из столицы нашей страны, теплые слова поздравления от руководства области и старейшин, вовлекли в круговорот радостных событий всех участников действа, надолго оставив незабываемые впечатления.

Всех участников областного фестиваля тепло приветствовала заместитель акима области Айна Мусралимова, пожелав всем здоровья, добра, благополучия, мудрости и огромной энергии для воплощения задач, направленных на благо и процветание нашей Родины - Республики Казахстан.

Акмолинская область - уникальный край со своей богатой историей и многообразием этносов, которые за долгое время смогли найти общий язык, заложить основу дружбы и взаимопонимания", - отметила Айна Мусралимова.

В мероприятии принял участие депутат мажилиса парламента РК, председатель Ассоциации чеченцев и ингушей "Вайнах" РК Ахмед Мурадов, который подчеркнул значимость развития языков народа Казахстана.

Обеспечена государственная поддержка для того, чтобы мы изучали свои языки, а также казахский язык как государственный, который в дальнейшем должен стать родным языком для всех этносов нашей страны", - сказал он.

Почетный гость из столицы, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Юсуп Келигов подчеркнул, что он, простой сельский парень, добился успеха в этой жизни благодаря тому, что политика нашего многонационального государства направлена на то, чтобы у каждого гражданина Республики Казахстан были равные возможности для личностного роста и развития в профессиональной сфере.

На этнографических творческих площадках были показаны национальные обычаи, традиции, культура чеченцев и ингушей. Экспозиция предметов быта в "Музее семейных реликвий" представила предметы старинного быта.

Фестиваль украсили концертные номера танцевальных ансамблей и вокальные композиции. Зрителей радовали творческие коллективы из Атбасара, Кокшетау, Буландынского, Сандыктауского районов.

В двух огромных юртах гостеприимно принимали гостей, угощая их блюдами национальной кухни.

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