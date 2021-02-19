В Акмолинской области закрыты дороги по всем направлениям

Кокшетау. 18 февраля. Kazakhstan Today - 18 февраля на территории Акмолинской области сложилась сложная метеорологическая обстановка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, в связи с этим дорожными службами совместно с департаментом полиции и департаментом по ЧС было принято решение о закрытии движения транспорта на автодорогах республиканского и областного значения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства