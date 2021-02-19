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В Акмолинской области закрыты дороги по всем направлениям

18.02.2021 7669
Кокшетау. 18 февраля. Kazakhstan Today - 18 февраля на территории Акмолинской области сложилась сложная метеорологическая обстановка, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, в связи с этим дорожными службами совместно с департаментом полиции и департаментом по ЧС было принято решение о закрытии движения транспорта на автодорогах республиканского и областного значения.
 

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