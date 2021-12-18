В Актау 32 семьи переселили в новое жилье из аварийных домов

АКТАУ. 17 ДЕКАБРЯ - 32 семьи из аварийных домов в Актау переселили в новые квартиры, сообщила пресс-служба акима города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2014 году 15 жилых домов этого микрорайона были признаны аварийными, и на их месте построены новые жилые дома в рамках программы реновации. Сегодня жители последних аварийных домов - 71 и 72 - переселены в новые дома. С праздником вас. Пусть ваши дома будут наполнены счастьем", - отметил заместитель акима города Алпысбай Таубаев.
По информации акимата, строительством многоэтажного жилого дома в рамках программы реновации занимался "Курылыс Строй Сервис". Новый дом расположен рядом со старыми.
Построенные более полвека назад два аварийных дома, будут снесены, и на их месте появится новое жилье. Таким образом, проблема аварийных домов по городу будет полностью решена, проинформировали в акимате.