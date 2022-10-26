В Актау двое задержаны за постановочный фейк со стрельбой

Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Жетысуской, Туркестанской и Костанайской областей.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 25 октября в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
25 октября ночью и утром на западе, юге, в центре Абайской области ожидается туман.
25 октября ночью и утром на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
25 октября на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
25 октября в Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 25 октября в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольких озер порывы 17-22 метра в секунду.
Во второй половине дня 25 октября в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
Утром и днем 25 октября в Костанайской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду.