В Актау перекроют дорогу до 10 ноября

Актау. 25 августа. Kazakhstan Today - В связи с реконструкцией будет перекрыт участок дороги от автогазозаправочной станции "Нурас", расположенной в районе Промзоны-1 до рынка "Елнар", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", участок дороги планируют перекрыть в связи с реконструкцией дорожного полотна. Протяженность ремонтируемого участка составляет километр.

Дорога будет перекрыта с 27 августа до 10 ноября.

В конце июля в Мангистауской области открыли движение на отрезке от Т-образного перекрестка до базы отдыха "Тreeoflife". Это один из пяти этапов проекта реконструкции автомобильных дорог, общей протяженностью (по всем пяти проектам) 70,9 километра.

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