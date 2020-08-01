В Мангистау открыли новую четырехполосную дорогу

Актау. 31 июля. Kazakhstan Today -В Мангистауской области открыто движение на отрезке от Т-образного перекрестка до базы отдыха "Тreeoflife". Это один из пяти этапов проекта реконструкции автомобильных дорог, общей протяженностью (по всем пяти проектам) 70,9 километра, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, по первому этапу проекта проложено 15,6 километра асфальта из 27 километров запланированных. Работы по оставшемуся отрезку продолжаются. По проекту автомобильная дорога расширена с 2 полос до 4 полос. Сегодня ведутся работы по строительству велодорожки, тротуара. Наряду с этим устанавливаются столбы освещения.

Работы по второму этапу проекта еще не начались. Это расстояние от лагеря "Алау" до паромного комплекса "Курык". По данному проекту планируется строительство двухполосной дороги, протяженностью - 34,7 километра.

Третий этап проекта - это реконструкция моста водоотливного канала ТОО "МАЭК-Казатомпром" ("Шора"). На сегодняшний день на этом участке завершены демонтажные работы. Протяженность дороги по проекту - 0,07 километра (70 метров).

Четвертый этап проекта - "Строительство автомобильной дороги протяженностью 4,6 километра от населенного пункта Умирзак до теплого пляжа в Актау. По проекту предусмотрено четырехполосные автомобильные дороги с полным освещением, велодорожки, тротуары и 1 мостового сооружения. В настоящее время на 4,6 километра дороги полностью уложено основание и асфальтовое покрытие. Работы завершены на 85%.

Пятый этап - "Реконструкция участка автомобильной дороги от перекрестка №3 и №1 ("Honda Center") до села Умирзак. По проекту планируется расширение проезжей части с двух полосной до четырех полосной. Общая протяженность 4,5 километра. Планируется строительство тротуара по обеим сторонам проезжей части, а также велодорожка.

Работы по первому, третьему и четвертому этапам будут завершены во второй половине текущего года.

Ранее сообщалось , что Антикоррупционная служба предотвратила нерациональную трату 12,5 млрд тенге на ремонт дорог.

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