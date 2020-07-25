Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба предотвратила нерациональную трату 12,5 млрд тенге на ремонт дорог, передает Kazakhstan Today.

Благодаря совместной работе с Национальным центром качества дорожных активов с момента реализации проекта "Сапалы жол" по итогам экспертизы технической документации на ремонт дорог предотвращены нерациональные траты в сумме 12,5 млрд тенге", - рассказали в Антикоррупционном агентстве.

Отмечается, что с начала года предотвращено принятие некачественных дорог общей стоимостью 488 млн тенге.

В ведомстве также рассказали, что посредством системы "Единое окно закупок" НПП "Атамекен" было предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств в сумме 6,1 млрд тенге.

Данные факты доведены до администраторов государственных закупок с рекомендациями о снижении завышенных сумм, с которыми они согласились", - рассказали в агентстве.

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