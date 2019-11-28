В Актобе 10 полицейских уволили за избиение задержанного (ВИДЕО)

Актобе. 27 ноября. Kazakhstan Today - В Актобе 10 полицейских уволили за избиение задержанного, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты " Диапазон ", 24 ноября в кафе "Заходи" посетители напали на женщину. Полиция доставила их в участок, а там задержанного избили. Видео избиения задержанного ногами попало в Интернет.

24 ноября в дежурную часть поступило сообщение, что в кафе "Заходи" драка. На место был направлен наряд патрульной полиции", - сообщил начальник департамента полиции области Атыгай Арыстанов.

По его информации, там находились трое мужчин, один из них избивал женщину.









"Когда хулиганов хотели задержать, они оказали сопротивление и оскорбляли полицейских. Вызвали еще два наряда. Мужчин 1981, 1992 и 1996 года рождения доставили в отдел полиции №3. Все, казалось, было хорошо, спасли женщину, задержали хулиганов. Но несколько сотрудников превысили полномочия и ударили доставленного. Все было зафиксировано на камеру. Этих сотрудников и еще 8, которые не пресекли этот факт, уволили. Ведется расследование", - проинформировал Атыгай Арыстанов.

Пострадавшая женщина находится в больнице, а на нападавших завели уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Оскорбление сотрудников полиции при исполнении".

За 10 месяцев в городе привлекли к дисциплинированной ответственности 983 сотрудника полиции, из них 39 уволили.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства