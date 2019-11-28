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В Актобе 10 полицейских уволили за избиение задержанного (ВИДЕО)

27.11.2019, 19:52 44551
В Актобе 10 полицейских уволили за избиение задержанного (ВИДЕО)
Актобе. 27 ноября. Kazakhstan Today - В Актобе 10 полицейских уволили за избиение задержанного, передает Kazakhstan Today.
 
По информации газеты "Диапазон", 24 ноября в кафе "Заходи" посетители напали на женщину. Полиция доставила их в участок, а там задержанного избили. Видео избиения задержанного ногами попало в Интернет. 
 

24 ноября в дежурную часть поступило сообщение, что в кафе "Заходи" драка. На место был направлен наряд патрульной полиции", - сообщил начальник департамента полиции области Атыгай Арыстанов.

 
По его информации, там находились трое мужчин, один из них избивал женщину. 


"Когда хулиганов хотели задержать, они оказали сопротивление и оскорбляли полицейских. Вызвали еще два наряда. Мужчин 1981, 1992 и 1996 года рождения доставили в отдел полиции №3. Все, казалось, было хорошо, спасли женщину, задержали хулиганов. Но несколько сотрудников превысили полномочия и ударили доставленного. Все было зафиксировано на камеру. Этих сотрудников и еще 8, которые не пресекли этот факт, уволили. Ведется расследование", - проинформировал Атыгай Арыстанов. 
 
Пострадавшая женщина находится в больнице, а на нападавших завели уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Оскорбление сотрудников полиции при исполнении". 
 
За 10 месяцев в городе привлекли к дисциплинированной ответственности 983 сотрудника полиции, из них 39 уволили. 
 

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