В Актобе наградили спасителей едва не утонувшей в арыке школьницы

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане в ходе пресс-конференции представители ТОО "Павлодар-Водоканал", обеспечивающего питьевой и технической водой областной центр, заявили, что население Павлодара рискует оказаться без воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На протяжении многих лет основной проблемой водоснабжения города является образование наносов песка в районе водоприемных оголовков насосной станции "Южный водозабор". Это единственный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятий и населения областного центра.

В ходе неоднократного обследования и оценки состояния инженерных сооружений "Южного водозабора" установлено, что причиной наносов является подводная движущаяся песчаная гряда, расположенная в 50 - 100 метрах выше по течению. Этот процесс связан с естественными необратимыми изменениями русла реки Иртыш, вызванными в том числе изменением природного гидрологического режима.

В связи со сложившейся критической ситуацией ТОО "Павлодар-Водоканал" инициировало реализацию инвестиционного проекта "Производство строительных материалов". Он предполагает добычу речного песка в местах его скопления и непосредственно производство (стеновой и бордюрный камень, тротуарная плитка, водопроводные и канализационные колодцы). Проект был включен в ГПИИР Павлодарской области и направлен в первую очередь на ликвидацию наносов песка и обеспечение нормальной работы водозаборных сооружений.

В рамках реализации проекта ТОО "Павлодар-Водоканал" заключило контракт № 329 от 11 мая 2018 года на добычу песка и песчано-гравийной смеси на месторождении "Южный водозабор". Право недропользования было предоставлено ТОО "Павлодар-Водоканал" путем прямых переговоров. Дополнительным соглашением № 334 от 02 августа 2018 года к указанному выше контракту право недропользования было передано ТОО "WEST-Квазар" (учредитель ТОО "Павлодар-Водоканал").

В период 2018 - 2020 годы компания "WEST-Квазар" проводила работы по очистке русла Иртыша от наносов песка в рамках контракта на недропользование. Для обеспечения бесперебойной работы водозаборных сооружений ТОО "WEST-Квазар" были предоставлены соответствующие земельные участки и построены водохозяйственные и гидротехнические сооружения. Они напрямую связаны с технологическим процессом насосной станции и очисткой русла Иртыша:

помещение для хранения и ремонта оборудования водохозяйственных и гидротехнических сооружений (для хранения и ремонта технологического оборудования насосной станции и добычного оборудования);

весовая водохозяйственных и гидротехнических сооружений (для определения количества добытого песка в рамках контрактных обязательств, контроля и предотвращения перегруза автотранспорта, вывозящего песок, извлеченный из русла);

административно-бытовые помещения водохозяйственных и гидротехнических сооружений - для размещения персонала станции и дежурных смен (в период с апреля по октябрь), обеспечения необходимых бытовых и санитарных условий, размещения лаборатории, емкости для забора воды и т.д.

На строительство этих сооружений предприятием было потрачено 542 152 000 тенге. Без этих объектов недвижимости организация технологического процесса по бесперебойному водоснабжению города невозможна.

Между тем в течение 2021 года ТОО "WEST-Квазар" было вынуждено прекратить очистительные работы, что уже привело к образованию значительных песчаных отложений непосредственно на водоприемных оголовках. Причиной явилось решение СМЭС Павлодарской области от 22 января 2021 года о признании договоров аренды земельных участков ТОО "WEST-Квазар" недействительными. А акимом Павлодара инициирован иск к ТОО "WEST-Квазар" о признании незаконными актов ввода в эксплуатацию построенных сооружений, необходимых для осуществления работ, связанных с очисткой дна от песка и бесперебойной работы насосной станции.

Отмечается, что целевое назначение земельных участков для размещения и обслуживания объектов недвижимости и складирования песка никоим образом не нарушает норм действующего законодательства (подпункт 2 пункта 1 статьи 125 Водного кодекса РК, пункт 2-1 статьи 23 Закона РК "Об особо охраняемых природных территориях").

По словам участников пресс-конференции, суд не услышал или не захотел слушать доводы и ТОО "WEST-Квазар" и ТОО "Павлодар-Водоканал" касательно сложившейся ситуации и принял соответствующее решение.

В ходе судебного процесса ТОО "WEST-Квазар" выступило с инициативой незамедлительной безвозмездной передачи построенных объектов с соответствующими земельными участками в уставной капитал ТОО "Павлодар-Водоканал" для осуществления бесперебойной работы стратегического объекта по водоснабжению города. ТОО "Павлодар-Водоканал" в свою очередь обратилось к акиму Павлодарской области с просьбой поддержать данную инициативу. Ответ на это обращение пока не получен.

Данные действия ТОО "WEST-Квазар" и ТОО "Павлодар-Водоканал" вызваны серьезной обеспокоенностью о сохранности и обеспечении стабильной работы водозаборных сооружений. Непонятна в данном случае позиция местных исполнительных органов, которые, не рассматривают возможность заключения какого-либо мирового или медиативного соглашения.

В настоящее время ситуация с наносами песка только обостряется, и не проводить работы по очистке русла недопустимо, так как это повлечет прекращение подачи воды в Павлодаре.