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В Актобе уволили воспитателя, которая избила ребенка в санатории (ВИДЕО)

05.03.2020, 12:24 8155
В Актобе уволили воспитателя, которая избила ребенка в санатории (ВИДЕО)
Актобе. 5 марта. Kazakhstan Today - В Актобе со скандалом уволили двух воспитателей детского санатория, передает Kazakhstan Today.
 
По информации телеканала КТК, одна из них избила 10-летнего ребенка-сироту, а другая хладнокровно наблюдала за происходящим, даже не пытаясь остановить коллегу. Происходящее снял на видео другой ребенок и отправил своим родным. 
 
Выяснилось, что инцидент произошел в воскресенье в детском костнотуберкулезном санатории "Чайка". 

 
У воспитателя, избившего мальчика, 20-летний стаж в этом же заведении. А пострадавший ребенок - круглый сирота. В "Чайку" попал из детского дома. Сейчас он проходит экспертизу, которая должна установить тяжесть полученных повреждений. А в отношении 58-летней женщины заведено дело по статье "Ненадлежащее исполнение по воспитанию несовершеннолетнего". 
 
Ответственность грозит и ее коллеге, которая спокойно наблюдала за жуткой сценой. 
 

В игровой комнате воспитатель, получается, ударила ребенка. В руках у нее что было, джинсовые шорты, что ли, вот этим она ударила. Со слов воспитательницы, он ее обзывал несколько раз, и она на это разозлилась и ударила", - говорит главврач Актюбинского областного детского костнотуберкулезного санатория "Чайка" Серик Жанылсынов.

 

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