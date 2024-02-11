В Актюбинской области наградили фельдшеров, добиравшихся по сугробам к пациенту  

Фото: Жэньминь жибао онлайн/Лян Цзыдун

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Пекин. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 февраля во всем мире празднуется китайский Новый год - Чуньцзе (праздник Весны).





Чуньцзе является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Обычно эта дата выпадает на период между 12 января и 19 февраля. В текущем году (4722 год по китайскому календарю) Новый года наступил 10 февраля, сообщает РИА Новости





Стоит отметить, в 2023 году на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о внесении праздника Весны в список праздников организации. Теперь Чуньцзе приобретает статус всемирного торжества.





Первоначально в Китае праздник Весны всегда считался Новым годом (по лунному календарю). После Синхайской революции 1911-1912 годов, приведшей к свержению династии Цин, лунный календарь в стране официально был заменен на солнечный (европейский), по которому 1 января каждого года стали называть Новым годом, тогда как прежний Новый год по лунному календарю стал праздником Весны. Однако китайский народ по традиции встречает праздник Весны более торжественно, чем Новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны - крестьяне, которые продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно с ним переплетены. Некоторые люди по-прежнему встречу праздника Весны называют "встречей Нового года".





Китайский Новый год официально отмечается в Сингапуре, Индонезии, Малайзии, Брунее, Таиланде, на Филиппинах и Маврикии.





Каждый год представлен определенным знаком зодиака (животным) и стихией. Китайский (или восточный) зодиак основан на 12-летнем лунном цикле и имеет традиционный порядок 12 зодиакальных животных: Крыса, Бык, Тигр, Кролик (Кот), Дракон, Змея, Лошадь, Коза (Овца), Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.





Символ 2024 года - Зеленый Деревянный Дракон. В китайской традиции дерево считается элементом роста, успеха и развития, а зеленый цвет символизирует процветание, гармонию, перемены к лучшему. На Востоке год под этим знаком называют одним из самых благополучных и удачных.





В китайской традиции Дракон символизирует мудрость, могущество и благородство, а также императорскую власть. После революции и свержения династии Цин были выдвинуты требования навсегда исключить Дракона из гороскопа - в качестве замены предлагалась Панда. Однако для простых китайцев такая инициатива стала слишком радикальной и Дракон сохранил свое место среди зодиакальных животных. Продлится год Дракона до 28 января 2025 года.





Чуньцзе - семейный праздник. Миллионы китайцев возвращаются в родные города, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае получил название "чуньюнь" и считается крупнейшим в мире миграционным явлением. История праздника всегда была богата разнообразными обычаями, некоторые из которых сохранились и сегодня.





На восьмой день последнего месяца по лунному календарю во многих домах готовят ароматную кашу - лабачжоу, в состав которой входят восемь видов продуктов: клейкий рис, чумиза, зерна иовлевых слез, финики, семена лотоса, красные бобы, плоды лунъянь, семя гинкго.





Двадцать третий день последнего месяца по лунному календарю называют в народе "сяонянь" (т.е. "малый Новый год"). Люди, строго следующие традициям, совершают жертвоприношение божеству домашнего очага. В наши дни большинство людей накрывают праздничной стол для себя.





Справив "сяонянь", китайцы готовятся к встрече Нового года. Народ спешит в магазины за необходимыми продуктами и подарками.





Перед праздником в доме положено произвести генеральную уборку. На все дверные рамы наклеивают парные каллиграфические надписи, выполненные черной тушью на красной бумаге. Их содержание сводится к выражению жизненных идеалов хозяина дома или добрых пожеланий на Новый год.





Перед входом в дом вешают два больших красных фонаря, а окна украшают бумажными узорами. На стены комнат наносят яркие новогодние картины, которые символизируют счастье и богатство.





Ночь под китайский Новый год называют также "ночью встречи после разлуки". Для китайцев это самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями. Например, новогодний ужин не обходится без блюд из куриного мяса, рыбы и доуфу - соевого творога, называемого в России "тофу", потому что в китайском языке названия этих продуктов созвучны со словами, означающими счастье и достаток. На севере Китая на Новый год принято есть пельмени, а на юге - няньгао (ломтики, приготовленные из клейкого риса). Северяне отдают предпочтение пельменям, потому что, во-первых, на китайском языке слово "цзяоцзы", т.е. "пельмени", созвучно со словами "проводы старого и встреча нового"; во-вторых, пельмени напоминают своей формой традиционные слитки из золота и серебра и символизируют пожелание богатства. По той же причине южане едят няньгао, символизирующие улучшение жизни с каждым годом.





Неизменной остается традиция дарения подарков: жители Поднебесной обычно дарят друг другу красные конверты, в которые кладут деньги или подарочные сертификаты. По китайским представлениям, обмен такими конвертами означает пожелание удачи - именно ее символизирует красный цвет. Также считается, что денежная сумма, которую вручают в поздравительном конвертике, обязательно должна быть четной. Но только не четыре - на китайском это число созвучно со словом "смерть".





По традиции в новогоднюю ночь люди не спят до утра. Первые пять дней нового года посвящены встречам.





Чуньцзе также называется "Гонянь". По преданию, Нянь был страшным зверем, который раз в году опустошал деревни, поедал скот и людей. Нянь боялся красного цвета, огня и шума, и чтобы его прогнать, китайцы красили окна и двери в красный цвет, создавали шум бамбуковыми хлопушками. Оттуда и пошла традиция запускать на новый год фейерверки, которые должны распугивать злых духов. Но из-за загрязненного воздуха в Пекине и других городах страны власти ввели ограничения на эту традицию.





Атмосфера праздника длится не менее двух недель, а затем китайцы будут отмечать Юаньсяоцзе (Праздник фонарей), который и завершит новогодние торжества.





Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя КНР поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе.



