В Актюбинской области спасли раненого лебедя  

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Атырау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 жителей Атырау, контактировавших с погибшей от сибирской язвы коровой, находятся на - 17 жителей Атырау, контактировавших с погибшей от сибирской язвы коровой, находятся на карантине . 22 ноября одного из них госпитализировали из-за повышения температуры, сообщает " АЖ ".





Как сообщил председатель крестьянского хозяйства "АсылАгро" Нуфтолла Кулбасов, несмотря на временное закрытие рынка, там остаются около 50 животных. У всех взяты образцы для анализов. Также сообщается, что 16 человек, контактировавших с животными, были изолированы и взяты под медицинское наблюдение.





Результаты анализов людей не готовы", - говорит глава областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламат.





22 ноября стало известно, что одного человека все-таки госпитализировали в областную больницу с температурой, его анализы должны быть готовы 23 ноября.





21 ноября на рынке погибло еще одно животное, привезенное в Атырау из Курмангазинского района. Для выяснения причины смерти также были взяты образцы тканей животного. Днем ранее, 20 ноября, аким города Атырау Шакир Кейкин принял решение ввести карантин на территории животноводческого рынка "АсылАгро". Из Актобе прибыл эпизоотический отряд, который приступил к дезинфекционным работам на рынках города: мероприятия направлены на предотвращение возможного распространения инфекции.





Контроль также усилен за другими животноводческими рынками города. Некоторые фермеры не верят, что животное погибло из-за сибирской язвы, отмечая, что оно поступило на рынок истощенным и ослабленным.





Порядка 15 контактных животных в данный момент находятся под динамическим наблюдением", - говорят в пресс-службе областного акимата.





В 2023 году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил , что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.





В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.



