В Алатауском районе Алматы провели ребрендинг сервисного акимата

Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - Жители Алатауского района Алматы получили возможность решить сразу несколько вопросов в разных сферах деятельности, избегая посещения нескольких различных инстанций, передает Kazakhstan Today.

Благодаря Open-Alatau жителям Алатауского района Алматы оперативно оказываются услуги и консультации специалистов сферы образования, здравоохранения, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, ЖКХ и других социально значимых сфер деятельности.

Обновленный сервисный акимат оснащен зонами комфортного ожидания, технически оснащенными рабочими местами, установлены информационные стенды, конференц-зал для проведения разного формата образовательных и деловых мероприятий. Также предусмотрен детский уголок, где посетителям с детьми позволят оставить ребенка, до получения услуги, рассказали в Антикоррупционной службе.

Переход акиматов в формат Open-space является открытой и прозрачной формой для диалога с услугополучателем, что способствует повышению доверия граждан к институтам государственной власти и формирования антикоррупционной культуры.

Это уникальная площадка, где есть возможность получать государственные услуги в одном здании. Горожанам предоставлены все удобства. Наличие фронт-офисов, это доказательство того, что барьеров между госорганами и гражданами становится все меньше", - отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Данияр Таумурат.

Использование такой технологии отвечает всем требованиям современной антикоррупционной политики. На сегодняшний день в городе действуют 7 аналогичных открытых пространств.

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